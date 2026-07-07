Nasaf, Özbekistan U23 takımını mağlup etti
Özbekistan U23 milli takımı, Nasaf ile bir hazırlık maçı gerçekleştirdi. Çekişmeli geçen mücadelede Ruzikul Berdiyev'in öğrencileri sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Maçın kaderini ilk yarıda Bobur Abduholiqov'un attığı tek gol belirledi.
Tek gol 31. dakikada geldi
Nasaf, karşılaşmanın 31. dakikasında golü buldu. Karşı ekibin forveti Bobur Abduholiqov, yakaladığı fırsatı iyi değerlendirerek takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Kalan dakikalarda Özbekistan U23 temsilcileri skoru eşitlemeye çalışsa da, Nasaf savunması sonucu korumayı başardı.
Hazırlık maçı sonucu
Özbekistan U23 — Nasaf 0:1
Gol: Bobur Abduholiqov, 31. dakika.
Özbekistan U23 ilk 11'i
Maksim Murkayev, Dilshod Murtazoyev, Giyosjon Rizaqulov, Kuvonch Khushvaktov, Saidkhon Khamidov, Ruziboy Fayzullayev, Ollobergan Karimov, Ravshan Khayrullayev, Saidumarkhon Saidnurullayev, Nurlan Ibraimov, Amirbek Saidov.
Oyuna sonradan girenler
Kudratov, Rahimov, Abdullayev, Tursunmuhammadov, Ahmadjonov, Abdunabiyev, Hoshimov, Anvarov, Shodiboyev ve Rayimkulov.
Hazırlık maçı, teknik heyet için oyuncuların fiziksel durumlarını ve oyun kapasitelerini değerlendirmek adına önemli bir sınav oldu. Nasaf ise tek golle galibiyete uzandı.
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