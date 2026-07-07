NVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil ekran kartasının masaüstü sürümü beklenmedik sonuçlar verdi

Bilgisayar teknolojileri pazarında hibrit çözümler, yani dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış çiplerin masaüstü ekran kartlarına dönüştürülmesi eğilimi yeni bir aşamaya ulaşıyor. Çinli blog yazarları tarafından yapılan son testler, NVIDIA GeForce RTX 4080M mobil grafik işlemcisi temel alınarak oluşturulan masaüstü ekran kartının, fiyatına göre şaşırtıcı bir performans sergilediğini gösterdi. Bu cihaz sadece uygun fiyatıyla değil, aynı zamanda enerji verimliliğiyle de dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Test edilen GeForce RTX 4080M modeli, aslında dizüstü bilgisayarlar için üretilen RTX 4080 Laptop çipinin masaüstü anakart ve soğutma sistemine yerleştirilmiş halidir. İlginç olan nokta, bu kartın piyasaya çıkmasının üzerinden epey zaman geçmiş olmasına rağmen büyük teknoloji yayınlarının dikkatinden kaçmış olmasıdır. Ixbt.com verilerine göre, test edilen numune sadece 300 ABD dolarına satın alınmış, ancak şu anda piyasa fiyatı 400 dolar civarında değerlendirilmektedir.

Teknik açıdan bakıldığında, mobil RTX 4080 çipi mimarisi ve gücü bakımından masaüstü RTX 4070 Ti modeline oldukça yakındır. Bu durum, söz konusu hibrit kartın orta ve üst segmentteki modern oyunlar için yeterli güce sahip olduğunu göstermektedir. Özbekistan pazarındaki fiyatlarla karşılaştırıldığında, 400 dolarlık fiyat bu seviyedeki bir performans için oldukça rekabetçi bir değerdir.

Güç tüketimi ve verimlilik göstergeleri

Test sürecindeki en şaşırtıcı durum, ekran kartının enerji tüketimi ile ilgiliydi. GeForce RTX 4080M'in oyunlar sırasında sadece 100 W güç harcadığı ortaya çıktı. Genellikle mobil RTX 4080 çiplerinin çok daha yüksek enerji gerektirdiği bilinse de, bu durum cihazda yüklü olan özel BIOS yazılımı ile açıklanıyor. Düşük güç tüketimine rağmen kart, ana rakipleriyle başa baş mücadele edebildi.

Oyun testleri, GeForce RTX 4080M'in Çin pazarında popüler olan Radeon RX 9070 GRE ile neredeyse aynı seviyede çalıştığını gösterdi. Bazı oyunlarda NVIDIA ürünü üstünlük sağlarken, diğerlerinde AMD kartı biraz öne geçti. RX 9070 GRE'nin ortalama olarak RTX 4070 ve RTX 5070 modelleri arasında bir güç sunduğunu ve bunun da hibrit kartın yüksek potansiyelini doğruladığını belirtmek gerekir.

Bu tür ekran kartlarının ortaya çıkışı, özellikle bütçesini korumak isteyen oyuncular için biçilmiş kaftan. Çünkü tam güçteki masaüstü RTX 4070 Ti kartları oldukça pahalıdır. Mobil çip kullanılan bu seçenek ise kullanıcıya daha az maliyetle yüksek kare hızı (FPS) ve kararlı grafikler sunabiliyor.

Sonuç olarak, GeForce RTX 4080M tabanlı masaüstü çözümler, kendi segmentinde en iyi "fiyat-performans" oranını sunuyor. Bu tür ürünler resmi markalar tarafından değil de üçüncü taraf üreticiler tarafından toplansa da, kompaktlıkları ve tasarruflu yapılarıyla birçok kullanıcının tercihi haline gelecekleri şüphesizdir.