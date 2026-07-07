ABD – Belçika karşılaşmasını bizimle takip edin

·89·Spor
ABD – Belçika karşılaşmasını bizimle takip edin

Dünya Kupası son 16 turunda ABD ve Belçika milli takımları karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma Zamin.uz sitesinde canlı metin anlatımıyla yayınlanacaktır.

Maç saat 05:00'te Seattle'da başlayacak. Yayın boyunca her gol, tehlikeli pozisyon, şut, oyuncu değişikliği ve hakem kararları hakkında anlık bilgiler verilecektir.

Maç öncesinde tarafların kazanma şansları birbirine yakın değerlendiriliyor. ABD'nin galibiyet ihtimali yüzde 38, Belçika'nınki ise yüzde 34 olarak belirlendi. Beraberlik ihtimali ise yüzde 28 seviyesinde.

Futbolseverler karşılaşmanın tüm önemli anlarını Zamin.uz üzerinden canlı olarak takip edebilirler.

ABDBelçikaCanlı YayınSon 16 TuruFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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