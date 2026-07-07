Lothar Matthäus, Neymar'ı sert bir dille eleştirdi: Brezilyalı yıldız takım çıkarlarını hiçe saydı

·58·Spor
Lothar Matthäus, Neymar'ı sert bir dille eleştirdi: Brezilyalı yıldız takım çıkarlarını hiçe saydı

Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus, Brezilya milli takımının Dünya Kupası'ndan elenmesinden duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Takım kaptanı Neymar'ı ve sahadaki tavırlarını sert bir dille eleştiren Matthäus, yıldız oyuncuyu bireysel bencillikle suçladı. Sky Germany için kaleme aldığı köşe yazısında Matthäus, Brezilya'nın Norveç'e karşı son 16 turundaki mağlubiyetini analiz etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Matthäus'a göre Brezilya'nın turnuvadan elenmesi adil bir sonuçtu. Alman eski futbolcu, "Brezilya'nın kaybetmesine sevindim. Artık bu bitmek bilmeyen sızlanmalara ve aşırı jestlere katlanamıyorum" diye yazdı. Özellikle maçın son anlarında Neymar'ın kullandığı penaltı pozisyonuna dikkat çekti.

Bireysel çıkar takım başarısından üstün mü?

Maçın son dakikalarında, Brezilya 2-1 gerideyken hakem Norveç kalesine bir penaltı kararı verdi. Neymar, vuruşu yapmadan önce ve yaptıktan sonra kaleciyle uzun süre tartıştı. Matthäus, o anlarda zaman kazanıp oyunu hızlandırmak yerine Neymar'ın kendi "ben"ini ön plana çıkardığını vurguladı.

"Neymar penaltıyı hemen kullanmak yerine kaleciyle tartışmaya girdi. Bu davranış, egosunu takım başarısının üzerinde tuttuğunu gösteriyor" diye ekledi. Matthäus'a göre bu tutum, tüm takımın moralini olumsuz etkiledi ve mağlubiyetin temel nedenlerinden biri oldu.

Alman efsane bu noktada Brezilya'yı Fransa milli takımıyla kıyasladı. Ona göre, Fransız kadrosundaki Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé gibi yıldızlar, takım birliğinin başarının anahtarı olduğunu çoktan anlamış durumdalar. Matthäus, Fransa'nın Paraguay karşısında aldığı galibiyeti tam olarak bu dayanışmaya bağladı.

Norveç milli takımı ise bu galibiyetle tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. İskandinav ekibinde Erling Haaland attığı iki golle maçın kahramanı oldu. Ayrıca şu an kulüpsüz olan kaleci Ørjan Nyland, yaptığı kritik kurtarışlarla takımını gol yemekten kurtardı.

Brezilya için bu mağlubiyet bir başka hayal kırıklığı oldu. Neymar hakkındaki eleştirilerin uzun süre devam etmesi bekleniyor. Matthäus'un açıklamalarının ardından spor kamuoyunda "Seleção"nun oyun tarzı ve disiplini hakkındaki tartışmalar daha da alevlendi.

NeymarBrezilyaLothar MatthäusErling HaalandDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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