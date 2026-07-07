İspanya, Ronaldo'yu evine gönderdi

·5·Spor
İspanya, Ronaldo'yu evine gönderdi

Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz, Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 0-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Maçın kaderini 90+1. dakikada Mikel Merino'nun attığı gol belirledi.

Ronaldo maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Rakip kaleye 3 şut çekti. Bunlardan 2'si isabetli olurken, bir şut ise auta gitti.

Portekizli forvet, rakip ceza sahasında üç kez topla buluştu. Beklenen gol (xG) değeri 0,28, isabetli şut kalitesi ise 0,87 olarak gerçekleşti. Ancak Ronaldo fırsatlarını gole çeviremedi.

Pas denemelerinde 12'de 10 isabet sağladı. Hücumun son bölgesindeki 5 pastan 4'ü yerini buldu. Ayrıca Ronaldo bir kez kilit pas verdi.

İkili mücadelelerde girdiği üç pozisyonun ikisini kazandı. Ronaldo bir kez tehlikeli bölgeden top uzaklaştırdı ve bir kez top kaptı. Maç puanı 6,4 oldu.

Portekiz son dakikalara kadar skoru korudu ancak Merino'nun geç gelen golüne cevap veremedi. Sonuç olarak Ronaldo ve takımı turnuvaya veda etti.

PortekizİspanyaCristiano RonaldoMikel MerinoDünya KupasıSon 16 Turu
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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