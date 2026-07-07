Cristiano Ronaldo için son perde: Portekiz, 2026 Dünya Kupası'na veda etti

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Cristiano Ronaldo için son perde: Portekiz, 2026 Dünya Kupası'na veda etti

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo için dünya kupaları tarihi beklenmedik ve acı bir sonla noktalandı. 2026 Dünya Kupası son 16 turu kapsamında oynanan İber derbisinde Portekiz, İspanya'ya 0-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Dallas'ta gerçekleşen bu karşılaşma sadece takımın elenmesi olarak değil, bir dönemin kapanışı olarak da tarihe geçti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın ilk yarısı her iki takımın da temkinli ancak tehlikeli ataklarıyla başladı. Goal.com'un haberine göre, mücadelenin ilk dakikalarında Joao Cancelo ve Mikel Oyarzabal net fırsatlardan yararlanamadı. Cristiano Ronaldo alışılmış aktif oyununu sergilemeye çalışsa da İspanya kalecisi Unai Simon şutlarını başarıyla savuşturdu. Portekiz'in kalecisi Diogo Costa da ilk yarıda Lamine Yamal ve Alex Baena'nın üst üste gelen şutlarını kurtararak takımını mutlak bir golden kurtardı.

Devre arasına doğru Portekiz golü bulmaya çok yaklaşmıştı. Nuno Mendes'in sert şutu rakip savunmaya çarparak üst direğin üzerinden dışarı çıktı. Ayrıca Joao Felix ve Cristiano Ronaldo'nun geliştirdiği kombinasyonlar da İspanya savunma duvarını aşmak için yeterli olmadı. Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Belirleyici vuruş ve son dakikalar

İkinci yarı oldukça kısır ve kontrollü bir tempoda geçti. Her iki takım da risk almaktan kaçınarak savunma güvenliğini ön planda tuttu. Bruno Fernandes'in isabetsiz şutları ve Lamine Yamal'ın serbest vuruşu kaleciler için ciddi bir tehdit oluşturmadı. Ancak maçın son dakikaları Portekiz için tam bir trajediye dönüştü.

Uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Mikel Merino, Ferran Torres'in şık pasını ağlara göndererek Diogo Costa'yı mağlup etti. Bu gol, Portekiz'in tüm umutlarını tüketti. Maçın bitimine saniyeler kala Bernardo Silva skoru eşitleyebilirdi ancak kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

Bu mağlubiyet, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo için dünya kupası sahnesindeki son performans oldu. Kariyeri boyunca birçok rekora imza atan yıldız oyuncu, son dünya kupasını madalyasız ve golsüz tamamlamak zorunda kaldı. Kadro kalitesi bakımından turnuvanın favorilerinden biri olarak görülen Portekiz için bu sonuç büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendiriliyor.

İspanya ise bu galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Luis de la Fuente'nin öğrencileri, disiplinli oyunları ve son dakikadaki iradeleriyle komşularını turnuvanın dışına itti. Ronaldo dahil birçok lider oyuncunun milli takım kariyerini sonlandırma kararı alabileceği konuşulurken, Portekiz futbolunda yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

Cristiano RonaldoPortekizİspanya2026 Dünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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