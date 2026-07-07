Sahte “Serkan Bolat”a inanan kadın 460 milyon somunu kaybetti

·31·Dünya
Sahte “Serkan Bolat”a inanan kadın 460 milyon somunu kaybetti

Rusya'nın Krasnodar şehrinde yaşayan bir kadın, kendisini ünlü Türk oyuncu Kerem Bürsin olarak tanıtan bir dolandırıcının kurbanı oldu. Yapay zeka kullanılarak hazırlanan fotoğraf ve videolarla güven kazanan suçlu, kadından 3 milyon rubleden fazla, yani yaklaşık 460 milyon som para sızdırdı.

Edinilen bilgilere göre olay 2024 yılında gerçekleşti. Nijerya vatandaşı bir şahıs, mesajlaşma uygulaması üzerinden kadınla tanışarak kendisini “Sen Çal Kapımı” dizisinin ünlü oyuncusu Kerem Bürsin olarak tanıttı. Yapay zeka teknolojileriyle hazırlanan fotoğraf ve videoları göndererek kadının güvenini kazanmayı başardı.

Bir süre yazıştıktan sonra dolandırıcı çeşitli bahaneler uydurdu. Güvenlik sorunları, kimliğini gizli tutma, göçmenlik belgelerini düzenleme ve Rusya'ya gelme masraflarını karşılama bahanesiyle kadından defalarca para transferi yapmasını istedi.

Sonuç olarak mağdur, dolandırıcıya toplamda 3 milyon rubleden fazla para gönderdi. Daha sonra kandırıldığını anlayan kadın, kolluk kuvvetlerine başvurdu.

Yürütülen soruşturma sonucunda dolandırıcılığı bir Nijerya vatandaşının gerçekleştirdiği tespit edildi. Mahkeme, sanığı suçlu bularak 3,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Uzmanlar, ünlü isimlerin adını kullanan bilinmeyen hesaplara inanılmaması, para transferiyle ilgili her türlü talebin şüpheyle karşılanması ve yapay zeka destekli içeriklerin arttığı bu dönemde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Kerem BürsinDolandırıcılıkYapay ZekaRusyaNijerya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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