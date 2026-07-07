Mikel Merino İspanya'yı çeyrek finale taşıdı: Cristiano Ronaldo ve Portekiz mağlup

·77·Spor
Mikel Merino İspanya'yı çeyrek finale taşıdı: Cristiano Ronaldo ve Portekiz mağlup

Dünya Kupası son 16 turu kapsamındaki kritik mücadelede İspanya, Portekiz'i 1-0'lık skorla mağlup ederek turnuvada yoluna devam etti. Karşılaşmanın kaderini, oyuna sonradan dahil olan Arsenal orta sahası Mikel Merino'nun attığı tek gol belirledi. Bu galibiyet "Boğalar"ı bir üst tura taşırken, efsanevi Cristiano Ronaldo için Dünya Kupası kariyerinin son maçı olabilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maç beklendiği gibi kontrollü bir tempoda başladı. İspanya, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren kontrolü eline almaya çalıştı. Mikel Oyarzabal ile skor üretme şansı yakalansa da top direğin yanından dışarı çıktı. Ayrıca genç yetenek Lamine Yamal, kendine has stiliyle merkeze yönelerek şutunu çekti ancak Portekiz kalecisi Diogo Costa başarılı bir kurtarışla tehlikeyi önledi.

Portekiz'in savunma ağırlıklı oyunu ve Ronaldo'nun etkisiz gecesi

Portekiz, disiplinli savunmasıyla İspanya'nın hücum gücünü dizginlemeyi başardı. Özellikle Lamine Yamal, rakip savunmacılar tarafından yakın markaja alındı ve bu durum İspanya'nın yaratıcılığını olumsuz etkiledi. Öte yandan İspanya savunması da Cristiano Ronaldo önderliğindeki hücum hattına neredeyse hiç boş alan bırakmadı. Goal.com analizine göre, Ronaldo maç boyunca tehlikeli pozisyonlardan uzak kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı oldukça kısır geçti. İspanya topa sahip olma konusunda büyük üstünlük kursa da Portekiz'in katı savunmasını aşmakta zorlandı. Teknik direktör Luis De La Fuente, oyunu değiştirmek amacıyla 85. dakikada Ferran Torres ve Mikel Merino gibi isimleri sahaya sürdü. Hocanın bu hamlesi maçın kaderini tamamen değiştirdi.

Belirleyici vuruş ve süper yedek faktörü

Maçın 91. dakikasında Ferran Torres'in ortasını Mikel Merino düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Diogo Costa bu pozisyonda çaresiz kaldı ve İspanya dramatik bir şekilde galibiyete uzandı. Merino son dönemde milli takım için gerçek bir "süper yedek" haline geldi; kritik anlarda gol atma becerisi İspanya'nın en önemli silahlarından biri olmaya devam ediyor.

Bu mağlubiyet, Portekiz için turnuvanın sonu anlamına geliyor. 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo için bu, kariyerindeki son Dünya Kupası olma ihtimali oldukça yüksek. Büyük turnuvalardaki katılımı artık sadece Avrupa Şampiyonaları ile sınırlı kalabilir, ancak küresel ölçekteki en büyük kupa hayali gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

İspanya için bu maç estetik açıdan en iyisi olmasa da sonuç itibarıyla büyük önem taşıyor. Takım, savunmadaki istikrarını ve kritik anlarda pozisyonları değerlendirme becerisini sergiledi. Şimdi çeyrek finaldeki rakiplerini bekliyorlar; Mikel Merino ise ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmak adına iddiasını güçlendirdi.

İspanyaPortekizMikel MerinoCristiano RonaldoDünya Kupası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

PSG yıldızı Ibrahim Mbaye Premier Lig kulüplerinin radarındaPSG yıldızı Ibrahim Mbaye Premier Lig kulüplerinin radarındaBugün, 03:11Lothar Matthäus, Neymar'ı sert bir dille eleştirdi: Brezilyalı yıldız takım çıkarlarını hiçe saydıLothar Matthäus, Neymar'ı sert bir dille eleştirdi: Brezilyalı yıldız takım çıkarlarını hiçe saydıBugün, 02:52Premier Lig devleri PSG yıldızı Bradley Barcola için yarışa girdiPremier Lig devleri PSG yıldızı Bradley Barcola için yarışa girdiBugün, 02:36ABD – Belçika karşılaşmasını bizimle takip edinABD – Belçika karşılaşmasını bizimle takip edinBugün, 02:27Cristiano Ronaldo için son perde: Portekiz, 2026 Dünya Kupası'na veda ettiCristiano Ronaldo için son perde: Portekiz, 2026 Dünya Kupası'na veda ettiBugün, 02:17Portekiz – İspanya: Oyuncu puanlarıPortekiz – İspanya: Oyuncu puanlarıBugün, 02:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı