SK Hynix yapay zeka patlamasından yararlanarak ABD borsasına açılıyor

·25·Teknoloji
SK Hynix yapay zeka patlamasından yararlanarak ABD borsasına açılıyor

Güney Koreli yarı iletken devi SK Hynix, ABD borsasında hisselerini halka arz etmeyi planlıyor. Yapay zeka (AI) teknolojilerine yönelik küresel talebin arttığı bir dönemde şirket, bu adımla piyasa değerini daha da artırmayı hedefliyor. Bu karar, teknoloji dünyasındaki büyük değişimler ve bellek çiplerine olan benzeri görülmemiş ihtiyaç doğrultusunda alındı. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Bloomberg'in haberine göre, SK Hynix Pazartesi günü ABD'de yaklaşık 17,8 milyon hissesini IPO yoluyla satma niyetini açıkladı. Satışların başarılı olması durumunda şirketin yaklaşık 28 milyar dolar fon sağlaması bekleniyor. Yatırımcılar, doğrudan yabancı borsada işlem yapmak yerine Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) aracılığıyla SK Hynix hisselerine sahip olma imkanına sahip olacaklar. Her bir ADR, normal bir hissenin onda birine eşit olacak.

Yapay zeka ve "RAMageddon" dönemi

Şu anda dünya pazarında yapay zeka sistemlerini çalıştırmak için gerekli olan yüksek bant genişlikli bellek (HBM), DRAM ve NAND çiplerine olan talep, arzın çok üzerinde. Uzmanlar bu durumu "RAMageddon" olarak adlandırıyor. Amazon, Microsoft, Google ve Oracle gibi teknoloji devleri kendi AI veri merkezlerini genişlettiği için bellek çipi kıtlığı yaşanıyor.

Bu kıtlık sadece endüstriyel düzeyde değil, aynı zamanda sıradan tüketiciler için de hissediliyor. Örneğin Apple yönetimi, çip kıtlığı nedeniyle Mac bilgisayarların ve iPad tabletlerin fiyatlarını artırmak zorunda kaldıklarını açıkladı. SK Hynix ise tam olarak bu boşluğu doldurmayı ve pazardaki payını güçlendirmeyi hedefliyor.

Finansal göstergeler ve riskli yatırımlar

SK Hynix için mevcut yıl son derece başarılı geçti. Şirketin ilk çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse yüzde 200 arttı, hisse fiyatları ise yıl başından bu yana yüzde 260 değer kazandı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD'deki en yakın rakibi Micron'un hisseleri geçen yıl boyunca yüzde 700 artarak şirket değeri 1 trilyon doları aştı.

Güney Koreli teknoloji şirketleri, özellikle SK Hynix ve Samsung, üretim kapasitelerini genişletmek için 550 milyar dolardan fazla yatırım yapma sözü verdiler. Ancak bu oldukça riskli bir adım olabilir. Yeni fabrikalar tamamlanana kadar pazar koşullarının değişmesi ve arzın talebi aşması sonucu fiyatların keskin bir şekilde düşme riski bulunuyor.

Buna rağmen, Wall Street analistleri ve yatırımcılar NVIDIA gibi başarıya ulaşacak yeni şirketler arıyorlar. SK Hynix, tam da bu tür umut verici adaylardan biri olarak görülüyor. Şirket hisselerinin fiyatı Perşembe günü belirlenecek ve Cuma gününden itibaren ABD borsalarında işlemlerin başlaması bekleniyor.

SK HynixYarı İletkenYapay ZekaIPOTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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