Lionel Messi Dünya Kupası tarihinde beklenmedik bir negatif rekora imza attı

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Lionel Messi Dünya Kupası tarihinde beklenmedik bir negatif rekora imza attı

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda kariyerinin en talihsiz rekorlarından birini kaydetti. Efsanevi forvet, Mısır'a karşı oynanan son 16 turu maçında penaltı vuruşundan yararlanamadı ve turnuva tarihinde tek bir şampiyonada iki kez penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Kuzey Amerika'da düzenlenen bu prestijli turnuvada Arjantin unvanını korumaya çalışıyor ancak 11 metre noktası Lionel Messi için gerçek bir soruna dönüştü. Atlanta'daki stadyumda Mısır'a karşı oynanan maçta fileleri havalandıramadı. Daha önce grup aşamasındaki Avusturya maçında da Messi penaltıyı gole çevirememişti. Goal.com'un haberine göre, seri penaltı atışları hariç tutulduğunda, normal sürede iki kez penaltı kaçırmak Dünya Kupası tarihinde hiçbir futbolcunun başına gelmemişti.

Mısır'ın beklenmedik üstünlüğü

Maçın kendisi de son dünya şampiyonu için beklenmedik bir senaryoyla geçti. Mısır milli takımı savunmacısı Yasser Ibrahim, hava topu mücadelesinde Lisandro Martinez'e üstünlük sağlayarak kafa vuruşuyla Arjantin kalesini havalandırdı. İlk yarı sonunda "Firavunlar" 1-0 öndeydi. Lionel Messi ise Mısır kalecisi Mostafa Shobeir'in harika kurtarışları ve kendi şanssızlığı nedeniyle fırsatları değerlendiremedi.

İstatistiklere göre, 2026 Dünya Kupası penaltı başarı oranı açısından son on yılların en düşük seviyesini kaydediyor. Şu anda penaltı gol yüzdesi %65,3 seviyesinde ve bu, 1966'dan bu yana görülen en kötü sonuç. Uzmanlar bunu kalecilerin yeteneklerinin artmasına ve oyuncuların yüksek baskı altında psikolojik zorluklar yaşamasına bağlıyor.

Lionel Messi, daha önce verdiği röportajlarda bu tür başarısızlıkları çok kişisel algıladığını belirtmişti. Özellikle kritik eleme aşamasındaki hatalar takımın genel moralini etkileyebiliyor. Arjantinli taraftarlar ve uzmanlar arasında penaltıların artık başka uzmanlara bırakılması gerektiğine dair tartışmalar alevleniyor.

Arjantin milli takımı, Mohamed Salah liderliğindeki Mısır'ın sağlam savunmasını aşmakta büyük zorluklar yaşadı. Lionel Messi, rekorlarla dolu kariyerine bir yenisini daha ekledi ancak bu sonuç onun için gurur verici değil. Artık takımın unvanını korumak için çok daha ciddi bir mücadele vermesi gerekecek.

Lionel MessiArjantinMısırDünya Kupası 2026Penaltı
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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