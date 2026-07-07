Cristiano Ronaldo futbolu bıraktıktan sonra Hollywood yıldızı olabilir mi

Futbol dünyasının iki büyük ismi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki rekabet artık sadece sahada değil, spor sonrası yaşam tercihlerinde de devam ediyor. Fransız eski futbolcu Emmanuel Petit'ye göre, Portekizli yıldız, ezeli rakibi Lionel Messi'nin asla ulaşamayacağı yeni bir zirveye, yani Hollywood film endüstrisine adım atma potansiyeline sahip. Bu haberi Goal.com aktarıyor. 1998 Dünya Kupası şampiyonu Emmanuel Petit, Jackpot City Casino'ya verdiği röportajda, Cristiano Ronaldo'nun kariyerini noktaladıktan sonra şov dünyasında başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip olduğunu vurguladı. Petit'ye göre, Portekizli golcünün sürekli ilgi odağı olma arzusu ve halka açık etkinliklerdeki aktifliği, onu sinema dünyası için ideal bir aday haline getiriyor.

Petit, iki efsanenin karakterleri arasındaki keskin farkları sıraladı. Lionel Messi'nin sakin ve içine kapanık yapısı nedeniyle bu alanda kendini bulamayacağını tahmin ediyor. Messi sahada konuşmayı tercih ediyor ve aşırı ilgiden kaçınmaya çalışıyor; Ronaldo ise tam aksine, kamera ve ışıklar altında kendini oldukça rahat hissediyor.

Şov dünyası ve kişisel marka

"Hollywood oyuncusu mu? Ronaldo istediği her şeyi yapabilir. Lionel Messi meselesinde ise durum tamamen farklı. Messi'yi şov dünyasında hayal edemiyorum, konuşmayı veya soruları yanıtlamayı sevmiyor. İlgi odağından uzak kalmak istiyor, Ronaldo ise bunu seviyor," diyor Petit röportajında.

Şu anda Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, yıllar içinde sadece bir sporcu değil, aynı zamanda küresel bir marka haline geldi. Sosyal medyadaki takipçi kitlesi ve reklam pazarındaki yeri, herhangi bir film yıldızından aşağı kalır değil. Bu nedenle, Los Angeles'taki film setlerinde görünmesi birçok uzman tarafından mantıklı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Inter Miami yıldızı Lionel Messi ise mütevazı yaşam tarzıyla öne çıkıyor. Petit'ye göre, Arjantinli futbolcu basın toplantıları ve film galalarındaki gürültülü ortama uyum sağlayamaz. Bu durum, Ronaldo'nun futbol sonrası hayatında Messi'ye üstünlük sağlayabileceği nadir alanlardan biri olabilir.

Futbol coğrafyasının geleceği

Röportaj sırasında Petit sadece futbolcuların geleceği hakkında değil, dünya futbolunun altyapısı hakkında da endişe verici görüşler paylaştı. Özellikle 2034'te Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dünya Kupası sonrası turnuvaların geleceğine değindi. Ona göre, bu tür büyük organizasyonları düzenlemek için gereken finansal kaynaklar ve devlet desteği giderek azalıyor.

Eski futbolcu, FIFA'nın Hindistan ve Çin gibi yeni pazarları ele geçirme çabalarına da şüpheyle yaklaşıyor. Petit, Hindistan'da kriket kültürünün o kadar güçlü olduğunu ve futbolun orada asla bir numaralı spor haline gelemeyeceğini belirtiyor. Çin'de ise futbolcuların yurt dışına çıkmaması ve iç sistemdeki sorunlar gelişimi engelliyor.

Sonuç olarak, Cristiano Ronaldo 40 yaşını geçmiş olmasına rağmen sadece sahada rekorlar kırmaya değil, gelecekteki büyük projeler için zemin hazırlamaya da devam ediyor. Hollywood'daki olası bir ilk çıkışı, milyonlarca hayranı için beklenmedik ama heyecan verici bir dönüm noktası olacaktır.

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