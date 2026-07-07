Arjantin, Mısır'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

·90·Spor
Arjantin, Mısır'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır'ı 3-2 mağlup etti. Atlanta'daki stadyumda oynanan karşılaşmada Mısırlılar iki kez öne geçmesine rağmen, Arjantin son dakikalarda durumu lehine çevirmeyi başardı.

Skoru 15. dakikada Mısırlı futbolcu Yasser Ibrahim açtı. Arjantin uzun süre beraberlik golünü bulamadı. 67. dakikada Mostafa Mohamed, Mısır'ın ikinci golünü atarak takımının üstünlüğünü artırdı.

79. dakikada Cristian Romero farkı bire indirdi. Dört dakika sonra Lionel Messi skoru eşitledi. 90+3. dakikada Julian Alvarez galibiyet golünü kaydetti.

Arjantin maç boyunca rakip kaleye 17 şut çekerken, bunların yedisi isabetli oldu. Mısır'da bu istatistikler sırasıyla beş ve iki olarak gerçekleşti.

Topa sahip olma oranında da Arjantin üstündü: %61'e %39. Takım 591 pas yaparak %91 isabet oranı yakaladı. Mısır 323 pas yaparken, pas isabet oranı %83 oldu.

Arjantin altı, Mısır ise bir köşe vuruşu kullandı. Faul sayısı 12-9 şeklinde Arjantin aleyhine sonuçlandı, Mısır daha az faul yaptı. Mısırlı oyuncular iki sarı kart görürken, Arjantin tarafında kart çıkmadı.

Böylece Arjantin çeyrek finale yükselirken, Mısır'ın Dünya Kupası macerası sona erdi.

ArjantinMısırLionel MessiJulian AlvarezCristian Romero
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi ve Arjantin mucizesi: Mısır'a karşı dramatik galibiyetLionel Messi ve Arjantin mucizesi: Mısır'a karşı dramatik galibiyetBugün, 23:39Messi Dünya Kupası tarihinde yeni bir rekor kırdıMessi Dünya Kupası tarihinde yeni bir rekor kırdıBugün, 23:25Asya Şampiyonası: Özbekistanlı 6 kadın boksör yarın ringe çıkıyorAsya Şampiyonası: Özbekistanlı 6 kadın boksör yarın ringe çıkıyorBugün, 23:20İsviçre ve Kolombiya karşılaşmasını bizimle canlı takip edinİsviçre ve Kolombiya karşılaşmasını bizimle canlı takip edinBugün, 23:19Arjantin ve Mısır oyuncularının maç puanları belli olduArjantin ve Mısır oyuncularının maç puanları belli olduBugün, 23:102026 Dünya Kupası: Arjantin, Mısır karşısında süper geri dönüşle çeyrek finalde2026 Dünya Kupası: Arjantin, Mısır karşısında süper geri dönüşle çeyrek finaldeBugün, 23:06
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı