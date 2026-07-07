Arjantin, Mısır'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır'ı 3-2 mağlup etti. Atlanta'daki stadyumda oynanan karşılaşmada Mısırlılar iki kez öne geçmesine rağmen, Arjantin son dakikalarda durumu lehine çevirmeyi başardı.

Skoru 15. dakikada Mısırlı futbolcu Yasser Ibrahim açtı. Arjantin uzun süre beraberlik golünü bulamadı. 67. dakikada Mostafa Mohamed, Mısır'ın ikinci golünü atarak takımının üstünlüğünü artırdı.

79. dakikada Cristian Romero farkı bire indirdi. Dört dakika sonra Lionel Messi skoru eşitledi. 90+3. dakikada Julian Alvarez galibiyet golünü kaydetti.

Arjantin maç boyunca rakip kaleye 17 şut çekerken, bunların yedisi isabetli oldu. Mısır'da bu istatistikler sırasıyla beş ve iki olarak gerçekleşti.

Topa sahip olma oranında da Arjantin üstündü: %61'e %39. Takım 591 pas yaparak %91 isabet oranı yakaladı. Mısır 323 pas yaparken, pas isabet oranı %83 oldu.

Arjantin altı, Mısır ise bir köşe vuruşu kullandı. Faul sayısı 12-9 şeklinde Arjantin aleyhine sonuçlandı, Mısır daha az faul yaptı. Mısırlı oyuncular iki sarı kart görürken, Arjantin tarafında kart çıkmadı.

Böylece Arjantin çeyrek finale yükselirken, Mısır'ın Dünya Kupası macerası sona erdi.