2026 Dünya Kupası: Arjantin, Mısır karşısında süper geri dönüşle çeyrek finalde

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin milli takımı, Mısır'ı dramatik bir şekilde mağlup etti. İki gol geriye düşen son şampiyon, son 12 dakika içinde üç gol bularak sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Galibiyeti getiren gol 90+3. dakikada Enzo Fernández'den geldi.

Mısır, Arjantin'i şoka uğrattı

Karşılaşmanın 15. dakikasında İbrahim skoru açarak Mısır'ı öne geçirdi.

21. dakikada Arjantin beraberliği yakalama fırsatı buldu ancak Lionel Messi penaltı vuruşundan yararlanamadı.

67. dakikada Ziko ikinci golü atarak Mısır'ın üstünlüğünü perçinledi: 0-2.

Romero geri dönüşü başlattı

Arjantin maçın son bölümünde baskıyı iyice artırdı.

79. dakikada Cristian Romero farkı bire indirdi. Dört dakika sonra Messi, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 2-2.

Son şampiyon bununla yetinmeyerek galibiyet golü için ataklarını sürdürdü.

Enzo son dakikada kahraman oldu

90+3. dakikada Enzo Fernández rakip fileleri havalandırarak Arjantin'e dramatik bir galibiyet kazandırdı.

Böylece Lionel Scaloni'nin öğrencileri 0-2'den 3-2'ye gelerek süper bir geri dönüşle çeyrek finale yükseldi.

2026 Dünya Kupası, Son 16 Turu

Arjantin — Mısır 3:2

Goller: Romero, 79; Messi, 83; Enzo Fernández, 90+3 — İbrahim, 15; Ziko, 67.

Kaçan penaltı: Messi, 21.

Arjantin mağlubiyetin kıyısından dönerek şampiyonluk karakterini bir kez daha gösterdi. Mısır ise tarihi bir sonuca çok yaklaşmasına rağmen son dakikalarda üstünlüğünü koruyamadı.