Netflix stratejisini değiştiriyor: Platforma kısa metrajlı videolar geliyor

·38·Teknoloji
Netflix stratejisini değiştiriyor: Platforma kısa metrajlı videolar geliyor

Dünyanın en büyük yayın platformu olan Netflix, kullanıcıların izleme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle içerik stratejisini genişletmeye karar verdi. Şirket, artık sadece dizi ve film değil, dünyaca ünlü yayıncılar tarafından hazırlanan kısa metrajlı video içeriklerini de sunmaya başlayacak. Bu adım, platformun geleneksel "binge-watching" (arka arkaya izleme) modelinden biraz uzaklaşıp modern dijital medya trendlerine uyum sağladığını gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Netflix, bu proje kapsamında BuzzFeed Studios, Condé Nast, Hearst Magazines ve Penske Media gibi büyük medya holdingleriyle iş birliği anlaşmaları imzaladı. Variety ve Billboard yayınlarının bildirdiğine göre, 3 Ağustos'tan itibaren ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya gibi ülkelerdeki aboneler; Variety, Rolling Stone, Billboard ve Indiewire gibi markaların özel videolarını izleme imkanına sahip oldular. Videoların süresi 2 ile 20 dakika arasında değişmekte olup, ağırlıklı olarak şov dünyası haberleri, yaşam tarzı ve eğitici içeriklerden oluşmaktadır.

YouTube ve TikTok ile rekabet

Bloomberg analistlerine göre Netflix, şu anda sadece geleneksel televizyon kanallarıyla değil, aynı zamanda YouTube ve TikTok gibi platformlarla da ciddi bir rekabet içinde. Tüketiciler, özellikle genç nesil, uzun süreli diziler arasındaki boşluklarda kısa ve hızlı bilgi veren videoları tercih ediyor. Yeni iş birlikleri sayesinde Netflix, izleyicisini platformda daha uzun süre tutmayı ve dizi sezonları arasındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Platformda yayınlanacak yeni içerik listesinde şu popüler projeler yer alıyor:

  • BuzzFeed Celeb yayınından "30 Questions" serisi;
  • Vanity Fair tarafından hazırlanan popüler "Lie Detector" şovu;
  • Billboard yayınından yıldızların hayatına odaklanan "24 Hrs With" projesi;
  • Vogue ve Elle yayınlarının moda ve güzellik üzerine özel videoları.
Netflix Başkan Yardımcısı John Derderian, kullanıcıların sadece film izlemekle kalmayıp, sevdikleri karakterler ve konular hakkında daha fazla bilgi edinmek istediklerini belirtti. Bu iş birlikleri, hayranların ilgisini derinleştirmeye ve günlük ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet ediyor. Eğer bu deneyim başarılı olursa, şirket gelecekte bu tür kısa formatlı içerikleri kendi stüdyolarında da üretebilir.

Netflix küresel bir platform olarak arayüzünü ve içerik veritabanını sürekli güncellediği için bu gelişme tüm dünyadaki kullanıcılar için önemlidir. Şimdilik bu özellik sınırlı ülkelerde kullanıma sunulmuş olsa da, yakın zamanda bölgesel genişleme bekleniyor. Bu durum, izleyicilerin dünya yıldızlarının yer aldığı kısa ve kaliteli şovları tek bir abonelik kapsamında izlemelerine olanak tanıyacak.

Son yıllarda Netflix canlı yayınlar, video oyunları ve video-podcast alanlarını da aktif olarak geliştiriyor. Bu strateji, platformun sadece bir sinema değil, aynı zamanda evrensel bir eğlence merkezi olma hedefini doğruluyor. Uzmanlar, bu yeniliği Netflix için düşük riskli ancak yüksek potansiyelli bir deneme olarak değerlendiriyor.

NetflixTeknolojiYayıncılıkYouTubeTikTok
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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