Arjantin ve Mısır oyuncularının maç puanları belli oldu

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Arjantin ve Mısır oyuncularının maç puanları belli oldu

Arjantin'in Mısır'ı 3-2 mağlup ettiği Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasının ardından oyuncu puanları açıklandı.

Maçın en iyi oyuncusu olarak Lionel Messi seçildi. Arjantin kaptanı 9,2 puan aldı. Bu, iki takım oyuncuları arasındaki en yüksek puan oldu.

Arjantin kadrosunda Leandro Paredes de yüksek puan aldı. Performansı 8,7 olarak değerlendirildi. Enzo Fernandez 8,6, Lisandro Martinez ve Cristian Romero ise 8,1 puan aldı.

Rodrigo de Paul 7,3, Nicolas Tagliafico 7,0 puan aldı. Nahuel Molina 6,8, Alexis Mac Allister 6,5 ve Julian Alvarez 6,4 puanla değerlendirildi. Kaleci Emiliano Martinez'in puanı 6,0 oldu.

Mısır kadrosundaki en yüksek puan kaleci Mostafa Shobeir'e ait oldu. 6,9 puan aldı. Zizo ve Ibrahim 6,8, Hassan ve Rabia ise 6,5 puanla değerlendirildi.

Mısır'ın yıldızı Mohamed Salah 5,7 puan aldı. Hany 5,4 puanla maçın en düşük puanını aldı. Ashour ve Hafez'in puanı ise 5,8 olarak gerçekleşti.

Takım ortalamasında da Arjantin üstünlük sağladı. Güney Amerika temsilcisinin genel puanı 7,5 olurken, Mısır'ın puanı 6,3'te kaldı.

ArjantinMısırLionel MessiMohamed SalahDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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