İskoçya tarihi bir adımın eşiğinde: Ülke ilk kez kendi topraklarından uzaya roket fırlatacak

·45·Teknoloji
İskoçya tarihi bir adımın eşiğinde: Ülke ilk kez kendi topraklarından uzaya roket fırlatacak

İskoçya, tarihinde ilk kez kendi topraklarından uzaya uydu fırlatmaya hazırlanıyor. Alman Rocket Factory Augsburg (RFA) şirketi, Shetland Adaları'ndaki SaxaVord Uzay Üssü'nden RFA One roketini fırlatmak için resmi izin aldı ve uçuş öncesi altyapı hazırlıklarına başladı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un verilerine göre bu proje sadece İskoçya için değil, tüm Britanya uzay endüstrisi için devrim niteliğinde. Bugüne kadar Birleşik Krallık gelişmiş bir uzay ağına ve büyük uydu üreticisi şirketlere sahip olsa da, kendi topraklarından yörüngeye yük taşıyabilen aktif bir uzay üssü bulunmuyordu. Başarılı bir fırlatma gerçekleşirse, bu Britanya topraklarından uzaya çıkışın ilk örneği olarak tarihe geçecek.

Teknik kapasite ve beklenen görev

RFA One roketi, 1300 kilograma kadar ağırlıktaki küçük ve mikro uyduları alçak kutupsal ve güneş eşzamanlı yörüngelere taşımak için tasarlandı. Bu tür yörüngeler, gezegenin belirli bölgeleri üzerinde aynı aydınlatma koşullarında düzenli geçiş imkanı sağladığı için Dünya gözlem cihazları için oldukça elverişlidir.

İlk uçuş kapsamında, İskandinavyalı bir müşteriye ait yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki bir Dünya gözlem uydusunun yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor. Roket bileşenleri İsveç'te test edildikten sonra Shetland takımadalarına nakledilecek. Hazırlıklar kapsamında uzay üssü bölgesinde 120 bin sterlin değerinde bir koruma çevresi inşaatına başlandı.

Başarısız deneme ve yeni planlar

RFA One roketinin henüz başarılı bir uçuş gerçekleştirmediğini belirtmek gerekir. İlk testler, 2024 yılının Ağustos ayında beklenmedik bir kaza ile sonuçlanmıştı. O dönemde turbopompalardan birinde meydana gelen oksijen yanması nedeniyle roketin birinci aşaması alevler içinde kalmış ve yangın 9 motorun tamamına yayılmıştı. Bu olay, planlanan görev süresini önemli ölçüde geciktirdi.

Şirket şu anda denizcilik lisansı için başvuru yapmış durumda ve en yakın uçuş tarihi olarak bu yılın Temmuz ayı öngörülüyor. Yerel halkın güvenliğini sağlamak amacıyla uçuş sırasında Unst Adası'ndaki yollarda trafik kısıtlamaları uygulanacak, ancak bölge sakinlerine özel izinler verilecek.

Bu projenin, Avrupa'nın küçük roket taşıyıcı pazarında önemli bir yer tutması bekleniyor. SaxaVord Uzay Üssü için ise bu, düzenli ticari uçuşlar gerçekleştiren yeni bir uzay limanı olarak ilk gerçek sınav olacak. Her şey planlandığı gibi giderse, İskoçya dünya uzay haritasında sağlam bir yer edinecek.

İskoçyaUzayRoketSaxaVordTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Netflix stratejisini değiştiriyor: Platforma kısa metrajlı videolar geliyorNetflix stratejisini değiştiriyor: Platforma kısa metrajlı videolar geliyorBugün, 22:242026'nın En Büyük Siber Saldırıları: Dijital Savaş ve Veri Hırsızlığı2026'nın En Büyük Siber Saldırıları: Dijital Savaş ve Veri HırsızlığıBugün, 21:56ASUS, kompakt kasaya GeForce RTX 5070 ve Ryzen 9 sığdıran yeni ROG GR70 mini-PC'sini tanıttıASUS, kompakt kasaya GeForce RTX 5070 ve Ryzen 9 sığdıran yeni ROG GR70 mini-PC'sini tanıttıBugün, 21:54Anthropic, Claude Cowork ajanını mobil ve web platformlarına taşıdıAnthropic, Claude Cowork ajanını mobil ve web platformlarına taşıdıBugün, 21:28Kinopoisk platformasında anime severler için özel bir bölüm başlatıldıKinopoisk platformasında anime severler için özel bir bölüm başlatıldıBugün, 20:55Girişim sermayesi piyasasında yeni hamle: Chemistry Ventures ikinci fon için 500 milyon dolar topluyorGirişim sermayesi piyasasında yeni hamle: Chemistry Ventures ikinci fon için 500 milyon dolar topluyorBugün, 20:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi