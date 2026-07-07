İskoçya tarihi bir adımın eşiğinde: Ülke ilk kez kendi topraklarından uzaya roket fırlatacak

İskoçya, tarihinde ilk kez kendi topraklarından uzaya uydu fırlatmaya hazırlanıyor. Alman Rocket Factory Augsburg (RFA) şirketi, Shetland Adaları'ndaki SaxaVord Uzay Üssü'nden RFA One roketini fırlatmak için resmi izin aldı ve uçuş öncesi altyapı hazırlıklarına başladı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un verilerine göre bu proje sadece İskoçya için değil, tüm Britanya uzay endüstrisi için devrim niteliğinde. Bugüne kadar Birleşik Krallık gelişmiş bir uzay ağına ve büyük uydu üreticisi şirketlere sahip olsa da, kendi topraklarından yörüngeye yük taşıyabilen aktif bir uzay üssü bulunmuyordu. Başarılı bir fırlatma gerçekleşirse, bu Britanya topraklarından uzaya çıkışın ilk örneği olarak tarihe geçecek.

Teknik kapasite ve beklenen görev

RFA One roketi, 1300 kilograma kadar ağırlıktaki küçük ve mikro uyduları alçak kutupsal ve güneş eşzamanlı yörüngelere taşımak için tasarlandı. Bu tür yörüngeler, gezegenin belirli bölgeleri üzerinde aynı aydınlatma koşullarında düzenli geçiş imkanı sağladığı için Dünya gözlem cihazları için oldukça elverişlidir.

İlk uçuş kapsamında, İskandinavyalı bir müşteriye ait yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki bir Dünya gözlem uydusunun yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor. Roket bileşenleri İsveç'te test edildikten sonra Shetland takımadalarına nakledilecek. Hazırlıklar kapsamında uzay üssü bölgesinde 120 bin sterlin değerinde bir koruma çevresi inşaatına başlandı.

Başarısız deneme ve yeni planlar

RFA One roketinin henüz başarılı bir uçuş gerçekleştirmediğini belirtmek gerekir. İlk testler, 2024 yılının Ağustos ayında beklenmedik bir kaza ile sonuçlanmıştı. O dönemde turbopompalardan birinde meydana gelen oksijen yanması nedeniyle roketin birinci aşaması alevler içinde kalmış ve yangın 9 motorun tamamına yayılmıştı. Bu olay, planlanan görev süresini önemli ölçüde geciktirdi.

Şirket şu anda denizcilik lisansı için başvuru yapmış durumda ve en yakın uçuş tarihi olarak bu yılın Temmuz ayı öngörülüyor. Yerel halkın güvenliğini sağlamak amacıyla uçuş sırasında Unst Adası'ndaki yollarda trafik kısıtlamaları uygulanacak, ancak bölge sakinlerine özel izinler verilecek.

Bu projenin, Avrupa'nın küçük roket taşıyıcı pazarında önemli bir yer tutması bekleniyor. SaxaVord Uzay Üssü için ise bu, düzenli ticari uçuşlar gerçekleştiren yeni bir uzay limanı olarak ilk gerçek sınav olacak. Her şey planlandığı gibi giderse, İskoçya dünya uzay haritasında sağlam bir yer edinecek.