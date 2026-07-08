Meta, Muse adında yeni bir yapay zeka görsel oluşturucusunu tanıttı

Meta, yapay zeka alanındaki yeteneklerini genişletmeye devam ediyor. Şirketin Meta Superintelligence Labs birimi tarafından geliştirilen yeni Muse Image görsel oluşturucusu resmen duyuruldu. Bu araç, kullanıcıların metin komutlarına dayalı olarak saniyeler içinde yüksek kaliteli ve yaratıcı görseller oluşturmasına olanak tanıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Kurum içinde "Mango" kod adıyla bilinen bu proje; Meta AI uygulamasına, Instagram Stories ve WhatsApp platformlarına entegre edilecek. TechCrunch'ın haberine göre, yeni özellik normal kullanıcılar için tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Bu durum, Meta kullanıcılarının üçüncü taraf ücretli hizmetlere başvurmadan doğrudan sosyal ağ üzerinden içerik oluşturmalarına imkan tanıyor.

Muse Image oluşturucusunun ayırt edici özelliği, sadece sıfırdan görsel çizmekle kalmayıp, fikir sıkıntısı çeken kullanıcılara özel "hazır şablonlar" (preset) aracılığıyla yardımcı olmasıdır. Bu özellik, yaratıcı süreci hızlandırmak ve yapay zeka ile çalışmaya henüz alışmamış kullanıcılar için kolaylık sağlamak amacıyla uygulamaya konulmuştur.

Kapsamlı yetenekler ve pratik kullanım

Yeni model sadece eğlence amaçlı kullanımla sınırlı değil. Meta tarafından paylaşılan videolarda, Muse kullanılarak Facebook Marketplace için iç mekan tasarımı planlamanın veya reklam taslakları oluşturmanın mümkün olduğu gösteriliyor. Örneğin bir kullanıcı, satın almayı düşündüğü bir kanepenin kendi garajında nasıl görüneceğini yapay zeka yardımıyla görselleştirebiliyor.

Ayrıca Muse Image, düzenleme özelliklerine de sahip. Bu sayede aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir:

Fotoğraftaki gereksiz insanları veya nesneleri silmek;

Kullanıcının fotoğrafını tarihi eserlerin arka planında modellemek;

Özel tasarımlı işlevsel QR kodları oluşturmak;

Instagram Stories için benzersiz filtreler ve efektler hazırlamak.

Instagram ve WhatsApp'ın en popüler platformlar olduğu Özbekistan'daki kullanıcılar için de bu yenilik büyük önem taşıyor. Artık yerel içerik üreticileri ve küçük işletme sahipleri, karmaşık grafik tasarım programlarına ihtiyaç duymadan ürünleri için görsel materyaller hazırlayabilecekler.

Meta'nın verilerine göre Muse hizmetinin günlük ihtiyaçlar için kullanımı ücretsiz olacak, ancak belirli bir limitten sonra kullanıcılardan abonelik talep edilebilir. Şirket ayrıca şu anda Muse Video adında bir video oluşturucu üzerinde de çalıştığını doğruladı. Bu da gelecekte kısa videoların da yapay zeka yardımıyla oluşturulmasını mümkün kılacak.