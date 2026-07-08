2026 Dünya Kupası: İsviçre penaltılarla Kolombiya'yı mağlup etti

·88·Spor
2026 Dünya Kupası: İsviçre penaltılarla Kolombiya'yı mağlup etti

2026 Dünya Kupası son 16 turunun son maçında İsviçre ve Kolombiya milli takımları 120 dakika boyunca gol bulamadı.

Kazanan penaltı atışları sonucunda belli oldu. İsviçre 4-3'lük skorla galip gelerek çeyrek finalde Arjantin'in rakibi oldu.

120 dakikada eşitlik bozulmadı

Karşılaşmanın normal süresi dengeli bir mücadeleye sahne oldu. Her iki takım da tehlikeli pozisyonlar üretmesine rağmen kaleler gole kapalı kaldı.

Uzatma devrelerinde de futbolcular gol atmayı başaramadı. Sonuç olarak çeyrek final biletinin kaderi penaltı atışlarına kaldı.

Penaltılarda İsviçre üstün geldi

11 metrelik penaltı atışlarında İsviçreli futbolcular soğukkanlılıklarını korudu.

Sonuçta 4-3 galip gelerek 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldiler. Kolombiya ise başa baş geçen mücadelenin ardından turnuvaya veda etti.

Sıradaki rakip: Arjantin

İsviçre, yarı final bileti için son şampiyon Arjantin ile kozlarını paylaşacak.

Arjantin, son 16 turunda Mısır'ı 3-2 mağlup etmişti. Şimdi turnuvanın bir sonraki aşamasında iki takım arasında kıran kırana bir maç bekleniyor.

2026 Dünya Kupası. Son 16 Turu

İsviçre — Kolombiya 0:0

Penaltı atışları: 4:3

İsviçre: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Muheim, 71), Zakaria (Widmer, 87), Freuler (Amdouni, 103), Xhaka, Jashari (Sow, 46), Rieder, Embolo (Itten, 87), Ndoye (Vargas, 90+2).

Kolombiya: Vargas, Munoz, Lucumi (Mina, 119), Puerta, Mojica, Sanchez, Rodriguez (Quintero, 66), Arias, Lerma (Rios, 82), Diaz, Suarez (S. Hernandez, 82).

Sarı kartlar: Xhaka, 51; Zakaria, 59; Muheim, 105 — Suarez, 60; Sanchez, 95.

İsviçre şimdi turnuvanın en zorlu sınavlarından biri olan Arjantin maçına hazırlanacak.

İsviçreKolombiyaArjantin2026 FIFA Dünya KupasıMısır
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Alvaro Arbeloa, Fulham'ın yeni teknik direktörü olduAlvaro Arbeloa, Fulham'ın yeni teknik direktörü olduBugün, 05:32Enzo Fernández: «Bu golün hayalini üç yıldır kuruyordum»Enzo Fernández: «Bu golün hayalini üç yıldır kuruyordum»Bugün, 04:38Lionel Messi: «Arjantin asla pes etmez»Lionel Messi: «Arjantin asla pes etmez»Bugün, 04:34Dünya Kupası 2026: Çeyrek final eşleşmeleri belli olduDünya Kupası 2026: Çeyrek final eşleşmeleri belli olduBugün, 04:32Hossam Hassan: “Messi'nin turnuvada kalması için bize karşı adaletsizlik yapıldı”Hossam Hassan: “Messi'nin turnuvada kalması için bize karşı adaletsizlik yapıldı”Bugün, 02:14Victor Osimhen'in neden Barcelona forması giyemeyeceği açıklandıVictor Osimhen'in neden Barcelona forması giyemeyeceği açıklandıBugün, 01:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı