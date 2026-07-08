2026 Dünya Kupası: İsviçre penaltılarla Kolombiya'yı mağlup etti

2026 Dünya Kupası son 16 turunun son maçında İsviçre ve Kolombiya milli takımları 120 dakika boyunca gol bulamadı.

Kazanan penaltı atışları sonucunda belli oldu. İsviçre 4-3'lük skorla galip gelerek çeyrek finalde Arjantin'in rakibi oldu.

120 dakikada eşitlik bozulmadı

Karşılaşmanın normal süresi dengeli bir mücadeleye sahne oldu. Her iki takım da tehlikeli pozisyonlar üretmesine rağmen kaleler gole kapalı kaldı.

Uzatma devrelerinde de futbolcular gol atmayı başaramadı. Sonuç olarak çeyrek final biletinin kaderi penaltı atışlarına kaldı.

Penaltılarda İsviçre üstün geldi

11 metrelik penaltı atışlarında İsviçreli futbolcular soğukkanlılıklarını korudu.

Sonuçta 4-3 galip gelerek 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldiler. Kolombiya ise başa baş geçen mücadelenin ardından turnuvaya veda etti.

Sıradaki rakip: Arjantin

İsviçre, yarı final bileti için son şampiyon Arjantin ile kozlarını paylaşacak.

Arjantin, son 16 turunda Mısır'ı 3-2 mağlup etmişti. Şimdi turnuvanın bir sonraki aşamasında iki takım arasında kıran kırana bir maç bekleniyor.

2026 Dünya Kupası. Son 16 Turu

İsviçre — Kolombiya 0:0

Penaltı atışları: 4:3

İsviçre: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Muheim, 71), Zakaria (Widmer, 87), Freuler (Amdouni, 103), Xhaka, Jashari (Sow, 46), Rieder, Embolo (Itten, 87), Ndoye (Vargas, 90+2).

Kolombiya: Vargas, Munoz, Lucumi (Mina, 119), Puerta, Mojica, Sanchez, Rodriguez (Quintero, 66), Arias, Lerma (Rios, 82), Diaz, Suarez (S. Hernandez, 82).

Sarı kartlar: Xhaka, 51; Zakaria, 59; Muheim, 105 — Suarez, 60; Sanchez, 95.

İsviçre şimdi turnuvanın en zorlu sınavlarından biri olan Arjantin maçına hazırlanacak.