Alvaro Arbeloa, Fulham'ın yeni teknik direktörü oldu

·2·Spor
Alvaro Arbeloa, Fulham'ın yeni teknik direktörü oldu

Fulham kulübü, Alvaro Arbeloa'nın takımın yeni teknik direktörü olarak atandığını resmen duyurdu.

43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, Londra ekibiyle 2029 yazına kadar geçerli olacak üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

Fulham atamayı resmen onayladı

Kulübün resmi açıklamasında, Arbeloa'nın yeni görevine getirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Alvaro Arbeloa'nın Fulham'ın yeni teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar" ifadeleri yer aldı.

Sözleşme 2029 yılına kadar geçerli

Arbeloa, Fulham ile üç yıllık anlaşmaya vardı. Sözleşme 2029 yazına kadar devam edecek.

Kulüp yönetiminin yeni teknik direktörle uzun vadeli bir proje oluşturmayı hedeflediği, sözleşme süresinden de anlaşılıyor.

Teknik direktörlük kariyeri Real Madrid altyapısında başladı

Alvaro Arbeloa, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlük yolculuğuna Real Madrid'in genç takımlarında başladı.

Kulüp açıklamasında, Arbeloa'nın geçtiğimiz sezon Madrid ekibinin teknik heyetinde önemli görevler üstlendiği belirtildi.

Fulham yeni bir döneme başlıyor

Londra ekibi, İngiltere Premier Lig'de 2025/2026 sezonunu 11. sırada tamamlamıştı.

Şimdi Arbeloa'nın önünde takımın sonuçlarını iyileştirme ve Fulham'ı üst sıralar için mücadele eden bir ekip haline getirme hedefi bulunuyor.

Alvaro ArbeloaFulhamPremier LigFutbolTeknik Direktör
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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