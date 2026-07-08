Avustralya'nın en büyük startup yarışması: Startup Battlefield için başvurular uzatıldı

Teknoloji dünyasında yer edinmek isteyen genç girişimciler için önemli fırsat kapıları aralanıyor. TechCrunch tarafından düzenlenen prestijli Startup Battlefield Australia yarışmasına başvurular, yoğun talep nedeniyle 20 Temmuz tarihine kadar uzatıldı. Bu, bölgedeki startup ekosistemi için yılın en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Organizasyon yetkilileri, bunun son uzatma olduğunu ve ardından başvuru kabul edilmeyeceğini belirtti. Startup Battlefield platformu dünya genelinde birçok başarılı projeyi keşfetmiş olup, Avustralya'daki ilk yarışma 2017 yılında düzenlenmişti. O günden bu yana, bu programın mezunu olan 26 şirket toplamda 147 milyon dolardan fazla yatırım almayı başardı.

Yatırımcı ilgisi ve prestijli ortaklar

Bu yarışmaya katılmak sadece birincilik mücadelesi değil, aynı zamanda küresel yatırımcıların dikkatini çekme fırsatıdır. Önceki yarışma katılımcıları Y Combinator, Microsoft, Blackbird Ventures ve Techstars gibi dünyanın en prestijli girişim sermayesi fonları tarafından desteklenmiştir. Ayrıca üç startup büyük şirketler tarafından satın alınmış olup, bu durum projelerin yüksek potansiyelini kanıtlamaktadır.

Yarışmanın final aşaması 19 Ağustos 2026 tarihinde Stripe Tour Sydney kapsamında gerçekleşecek. Seçilen en güçlü sekiz startup, fikirlerini canlı yayında jüri üyelerine ve büyük yatırımcılara sunacak. Bu süreç, startup kurucularına yıllarca sürecek bir emeğin sonucunda elde edilebilecek tanınırlık ve güven seviyesini dakikalar içinde kazanma imkanı sunuyor.

Kazananlar için ödüller ve avantajlar

Yarışma sonuçlarına göre, en iyi olarak belirlenen üç startup, Stripe sistemini kullanmak için 15 000 dolara kadar komisyon kredisi kazanacak. Büyük kazananı ise daha önemli ödüller bekliyor. Katılımcılar şu fırsatlara sahip olacaklar:

Küresel yatırımcılarla doğrudan iletişim kurma;

Projenin uluslararası medyada yer alması;

Deneyimli mentorlardan tavsiye ve yönlendirme alma;

Teknoloji topluluğunda prestijli bir statü kazanma.

Özbekistanlı startup kurucuları için de bu tür uluslararası platformlar örnek teşkil etmelidir. Günümüzde ülkemizde IT-park ve çeşitli hızlandırma programları gelişirken, küresel platformların deneyimlerini öğrenmek ve onlara katılmak, yerel projelerin dünya pazarına açılmasını hızlandıracaktır.

Startup Battlefield Australia gibi etkinlikler, teknolojik inovasyonları teşvik etmenin yanı sıra ekonominin dijital segmentini yeni bir seviyeye taşıyor. Başvuru süreci sona erdikten sonra en umut verici projeler eleme aşamasından geçirilecek ve gelecekteki başarılarının tüm bölgenin teknolojik görünümünü etkilemesi bekleniyor.