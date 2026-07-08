Lionel Messi: «Arjantin asla pes etmez»

·41·Spor
Lionel Messi: «Arjantin asla pes etmez»

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında alınan dramatik galibiyetin ardından düşüncelerini paylaştı.

Son şampiyon, 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanmayı başardı. Messi, takımının iradesini ve sonuna kadar mücadele ettiğini özellikle vurguladı.

«Çok zor bir maçtı»

Arjantin için Mısır maçı beklenenden çok daha çetin geçti. Takım, karşılaşma boyunca ciddi zorluklarla karşılaştı.

«Bir üst tura çıktığımız için çok mutluyuz. Çok zor bir maçtı. Yine çok zorlandık ama Dünya Kupası böyle bir turnuva; burada kolay maç yok» dedi Messi.

Messi takımın karakterini övdü

Arjantin, iki farklı mağlubiyetten geri dönmeyi başardı.

Messi'ye göre bu sonuç, takımın asla pes etmediğini ve son dakikaya kadar savaştığını bir kez daha kanıtladı.

«Takımımız asla pes etmez ve her zaman sonuna kadar savaşır. Arjantin milli takımının sergilediği oyun gerçekten inanılmaz bir olay» diye ekledi.

Süper geri dönüş Arjantin'i çeyrek finale taşıdı

Mısır maçta 2-0 öndeydi. Ancak Arjantinliler, karşılaşmanın son bölümünde üç gol atarak galibiyeti kopardı.

Böylece Lionel Scaloni'nin öğrencileri çeyrek finale yükseldi.

Messi turnuvadaki 8. golünü attı

Messi, Mısır karşısında 2026 Dünya Kupası'ndaki sekizinci golünü kaydetti.

39 yaşındaki kaptan, sadece takımını bir üst tura taşımakla kalmadı, aynı zamanda turnuvanın en iyi oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Lionel MessiArjantinDünya KupasıMısırFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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