Dünya Kupası 2026: Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

·68·Spor
Dünya Kupası 2026: Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı ve çeyrek finale yükselen tüm takımlar netleşti.

Bir sonraki aşamada taraftarları bir dizi zorlu mücadele bekliyor. Özellikle İspanya — Belçika ve Norveç — İngiltere karşılaşmaları büyük ilgi uyandırıyor.

Fransa, Fas ile kozlarını paylaşacak

Çeyrek final turunun açılışını Fransa ve Fas milli takımları arasındaki maç yapacak.

Karşılaşma 9 Temmuz'u 10 Temmuz'a bağlayan gece TSİ 23:00'te başlayacak.

Norveç'in sıradaki rakibi İngiltere

Norveç, çeyrek finalde İngiltere'ye karşı sahaya çıkacak.

İki takım arasındaki mücadele 10 Temmuz'u 11 Temmuz'a bağlayan gece saat 22:00'ye planlandı. Bu eşleşmeden kıran kırana bir futbol bekleniyor.

Merkezi maçta İspanya ve Belçika karşılaşıyor

Çeyrek finalin en dikkat çekici maçlarından birinde İspanya ve Belçika milli takımları yarı final bileti için mücadele edecek.

Maç 11 Temmuz'u 12 Temmuz'a bağlayan gece TSİ 00:00'da başlayacak.

Arjantin, İsviçre'ye karşı

Son şampiyon Arjantin, çeyrek finalde İsviçre ile karşılaşacak.

Arjantin son 16 turunda Mısır'ı süper bir geri dönüşle mağlup ederken, İsviçre Kolombiya'yı penaltı atışları sonucunda eledi.

Karşılaşma 12 Temmuz sabahı saat 04:00'te başlayacak.

Çeyrek final maç programı

  • Fransa — Fas — 10 Temmuz, 23:00;

  • Norveç — İngiltere — 11 Temmuz, 22:00;

  • İspanya — Belçika — 12 Temmuz, 00:00;

  • Arjantin — İsviçre — 12 Temmuz, 04:00.

Artık dünya şampiyonluğu yolunda sadece sekiz takım kaldı. Her maç yarı final biletinin kaderini belirleyecek.

Dünya KupasıFutbolÇeyrek FinalFransaArjantin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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