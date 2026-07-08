21 yaşındaki genç, ev hayalinden vazgeçip dedesiyle Dünya Kupası bileti aldı

Pek çok genç, ev satın almayı veya geleceği için para biriktirmeyi en önemli hedeflerden biri olarak görür. Ancak İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Jacob Allmendinger, hayatında unutulmaz bir anı bırakmayı seçti. Birkaç yıl boyunca ev almak için biriktirdiği tasarruflarını harcayarak, 80 yaşındaki dedesi Jeff ile birlikte Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'na gitti.

BBC haberine göre, İngiltere'nin North Ferriby şehrinde yaşayan Jacob, 16 yaşından beri gelecekte ev satın almak için peşinat olarak yaklaşık 10 bin sterlin, yani 13 bin dolardan fazla para biriktiriyordu. Ancak Dünya Kupası yaklaştığında, bu parayı tamamen farklı bir amaç için harcamaya karar verdi.

Jacob, futbola olan sevgisini dedesinin aşıladığını belirtiyor. Çocukluğundan beri birlikte futbol maçlarını izliyor, İngiltere milli takımını ve Hull City kulübünü destekliyorlar. Bu nedenle dedesiyle Dünya Kupası'nı canlı izlemek, onun en büyük hayallerinden biriydi.

Genç adam, bu kararından asla pişman olmadığını söylüyor.

«Seçimimden hiç pişman olmadım. Para tekrar biriktirilebilir, ancak böyle anılar hayatta bir kez yaşanır,» diyor Jacob.

Şu ana kadar dede ve torun New York, Philadelphia, Atlanta ve Miami şehirlerini ziyaret ederek Dünya Kupası atmosferini yakından hissetme fırsatı buldular. Seyahat sırasındaki en parlak anları sosyal medyada paylaşarak birçok kullanıcının dikkatini çekiyorlar.

Jacob, büyükannesinin vefatından sonra futbolun onlar için daha özel bir anlam kazandığını söylüyor. Bu seyahat, sadece basit bir futbol izleme deneyimi değil, birlikte geçirilen değerli bir zaman ve ömür boyu hatırlanacak bir aile anısına dönüştü.

80 yaşındaki Jeff de torununun bu kararının kendisini derinden etkilediğini gizlemedi.

«Jacob gibi bir toruna sahip olmak benim için büyük bir mutluluk. Elbette tüm torunlarım harika ama benim için yaptığı bu şeyi asla unutmayacağım,» dedi.

Bu olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı ve pek çok kişi Jacob'ın seçimini destekledi. Kullanıcılara göre ev daha sonra da alınabilir, ancak sevdiklerinizle geçirilen böyle unutulmaz anların değeri parayla ölçülemez.