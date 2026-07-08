Enzo Fernández: «Bu golün hayalini üç yıldır kuruyordum»

·47·Spor
Enzo Fernández: «Bu golün hayalini üç yıldır kuruyordum»

Arjantin milli takımı orta sahası Enzo Fernández, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'a karşı attığı galibiyet golünün ardından duygularını dile getirdi.

Futbolcu, böyle bir anın hayalini Katar'daki Dünya Kupası'ndan bu yana yaklaşık üç yıldır kurduğunu söyledi.

«Bu benim için büyük bir onur»

Enzo Fernández, maçın son dakikalarında Arjantin'e galibiyeti getiren golü kaydetti. Orta saha oyuncusu, bu anın kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

«Dürüst olmak gerekirse, bu golün hayalini yaklaşık üç yıldır, Katar'daki Dünya Kupası döneminden beri kuruyordum. Böyle anları yaşama fırsatı verdiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Bu benim için büyük bir onur» dedi Fernández.

Enzo takım arkadaşlarına teşekkür etti

Arjantin, Mısır karşısında zor duruma düşmesine rağmen sonuna kadar mücadele etti ve süper bir geri dönüşe imza attı.

Fernández'e göre bu sonuç, takımdaki birlik ve güçlü karakter sayesinde elde edildi.

«Asla pes etmeyen, zorluklara ve sınavlara rağmen savaşmaya devam eden harika bir takımımız var.»

«Biz her zaman biriz»

Arjantinli futbolcu, takım arkadaşlarının, teknik ekibin ve taraftarların desteğinin galibiyette önemli rol oynadığını belirtti.

«Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, burada bizi destekleyen herkese ve Arjantin'deki tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu, ileriye atılmış bir başka önemli adım» dedi FIFA'nın resmi sitesine verdiği röportajda.

Galibiyet Arjantin'i çeyrek finale taşıdı

Enzo Fernández'in son dakikalarda attığı gol, Arjantin'e Mısır karşısında iradeli bir galibiyet ve çeyrek final biletini getirdi.

Şimdi son şampiyonu daha zorlu bir sınav bekliyor ancak Enzo'nun sözlerine göre bu takım her durumda sonuna kadar savaşmaya hazır.

ArjantinEnzo FernándezDünya KupasıFutbolMısır
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Alvaro Arbeloa, Fulham'ın yeni teknik direktörü olduAlvaro Arbeloa, Fulham'ın yeni teknik direktörü olduBugün, 05:32Lionel Messi: «Arjantin asla pes etmez»Lionel Messi: «Arjantin asla pes etmez»Bugün, 04:34Dünya Kupası 2026: Çeyrek final eşleşmeleri belli olduDünya Kupası 2026: Çeyrek final eşleşmeleri belli olduBugün, 04:322026 Dünya Kupası: İsviçre penaltılarla Kolombiya'yı mağlup etti2026 Dünya Kupası: İsviçre penaltılarla Kolombiya'yı mağlup ettiBugün, 04:28Hossam Hassan: “Messi'nin turnuvada kalması için bize karşı adaletsizlik yapıldı”Hossam Hassan: “Messi'nin turnuvada kalması için bize karşı adaletsizlik yapıldı”Bugün, 02:14Victor Osimhen'in neden Barcelona forması giyemeyeceği açıklandıVictor Osimhen'in neden Barcelona forması giyemeyeceği açıklandıBugün, 01:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı