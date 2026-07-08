Enzo Fernández: «Bu golün hayalini üç yıldır kuruyordum»

Arjantin milli takımı orta sahası Enzo Fernández, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır'a karşı attığı galibiyet golünün ardından duygularını dile getirdi.

Futbolcu, böyle bir anın hayalini Katar'daki Dünya Kupası'ndan bu yana yaklaşık üç yıldır kurduğunu söyledi.

«Bu benim için büyük bir onur»

Enzo Fernández, maçın son dakikalarında Arjantin'e galibiyeti getiren golü kaydetti. Orta saha oyuncusu, bu anın kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

«Dürüst olmak gerekirse, bu golün hayalini yaklaşık üç yıldır, Katar'daki Dünya Kupası döneminden beri kuruyordum. Böyle anları yaşama fırsatı verdiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Bu benim için büyük bir onur» dedi Fernández.

Enzo takım arkadaşlarına teşekkür etti

Arjantin, Mısır karşısında zor duruma düşmesine rağmen sonuna kadar mücadele etti ve süper bir geri dönüşe imza attı.

Fernández'e göre bu sonuç, takımdaki birlik ve güçlü karakter sayesinde elde edildi.

«Asla pes etmeyen, zorluklara ve sınavlara rağmen savaşmaya devam eden harika bir takımımız var.»

«Biz her zaman biriz»

Arjantinli futbolcu, takım arkadaşlarının, teknik ekibin ve taraftarların desteğinin galibiyette önemli rol oynadığını belirtti.

«Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, burada bizi destekleyen herkese ve Arjantin'deki tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu, ileriye atılmış bir başka önemli adım» dedi FIFA'nın resmi sitesine verdiği röportajda.

Galibiyet Arjantin'i çeyrek finale taşıdı

Enzo Fernández'in son dakikalarda attığı gol, Arjantin'e Mısır karşısında iradeli bir galibiyet ve çeyrek final biletini getirdi.

Şimdi son şampiyonu daha zorlu bir sınav bekliyor ancak Enzo'nun sözlerine göre bu takım her durumda sonuna kadar savaşmaya hazır.