Kylian Mbappe ve Fransa yarı finalde: Fas'ın direnişi Boston'da kırıldı

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a karşı aldığı net galibiyetle turnuvada yarı finale yükseldi. Boston'da oynanan karşılaşmada Didier Deschamps'ın öğrencileri oyunun kontrolünü tamamen ellerinde tuttular ve Afrikalıların savunma duvarını aşmayı başardılar. Bu galibiyet, "Horozlar"ın büyük turnuvalardaki istikrarını bir kez daha kanıtladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın tartışmasız kahramanı Kylian Mbappe oldu. İlk yarıda alışılmadık bir şekilde penaltı kaçırmasına rağmen, ikinci yarıda gerçek bir liderlik örneği sergiledi. Goal.com'un haberine göre yıldız oyuncu, sadece gol atmakla kalmadı, aynı zamanda takımının ikinci golünde de asist yaparak hatasını telafi etti.

Penaltı ile ilgili dramatik an

Maçın ilk dakikalarından itibaren Fransa büyük bir baskı kurdu. Dayot Upamecano ve Desire Doue'nin şutları Fas kalecisi Bono tarafından kurtarıldı. İlk yarının en kritik anı, Kylian Mbappe'nin ceza sahası içinde Noussair Mazraoui tarafından düşürülmesiyle yaşandı. VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Mbappe, zayıf bir vuruşla kaleci Bono'yu geçemedi.

Fas milli takımı maç boyunca ağırlıklı olarak savunmada kaldı ve kontra ataklarda tehlike yaratmakta zorlandı. İlk yarının sonlarına doğru Lucas Digne'nin sert şutu direkten döndü. Bu pozisyonlar Fransızların üstünlüğünü açıkça ortaya koysa da, devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıdaki belirleyici anlar

Maçın 60. dakikasında Fransa aradığı golü buldu. Kylian Mbappe ceza sahası içinde boş alanı iyi değerlendirdi ve düzgün bir vuruşla skoru açtı. Altı dakika sonra ise Mbappe bu kez asist yapan isimdi; onun pasında Ousmane Dembele sert bir şutla farkı 2-0'a getirdi. Bu goller maçın kaderini belirledi.

Faslılar ancak maçın bitimine 10 dakika kala Mike Maignan'ın kalesini ciddi şekilde tehdit edebildi. Azzedine Ounahi'nin şutunu Milan'ın kalecisi ustalıkla kurtararak kalesini gole kapattı. Fransa savunması ve kalecisi maç boyunca disiplinli bir oyun sergileyerek rakibe fırsat tanımadı.

Böylece Fransa yarı final biletini cebine koydu. Şimdi final yolunda Belçika veya İspanya ile karşılaşacaklar. Kylian Mbappe ise "maç kazandıran" oyuncu statüsünü bir kez daha kanıtlayarak turnuvanın gol kralı olma yolundaki mücadelesini sürdürüyor.