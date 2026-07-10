Kylian Mbappe ve Fransa yarı finalde: Fas'ın direnişi Boston'da kırıldı

·37·Spor
Kylian Mbappe ve Fransa yarı finalde: Fas'ın direnişi Boston'da kırıldı

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a karşı aldığı net galibiyetle turnuvada yarı finale yükseldi. Boston'da oynanan karşılaşmada Didier Deschamps'ın öğrencileri oyunun kontrolünü tamamen ellerinde tuttular ve Afrikalıların savunma duvarını aşmayı başardılar. Bu galibiyet, "Horozlar"ın büyük turnuvalardaki istikrarını bir kez daha kanıtladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Maçın tartışmasız kahramanı Kylian Mbappe oldu. İlk yarıda alışılmadık bir şekilde penaltı kaçırmasına rağmen, ikinci yarıda gerçek bir liderlik örneği sergiledi. Goal.com'un haberine göre yıldız oyuncu, sadece gol atmakla kalmadı, aynı zamanda takımının ikinci golünde de asist yaparak hatasını telafi etti.

Penaltı ile ilgili dramatik an

Maçın ilk dakikalarından itibaren Fransa büyük bir baskı kurdu. Dayot Upamecano ve Desire Doue'nin şutları Fas kalecisi Bono tarafından kurtarıldı. İlk yarının en kritik anı, Kylian Mbappe'nin ceza sahası içinde Noussair Mazraoui tarafından düşürülmesiyle yaşandı. VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Mbappe, zayıf bir vuruşla kaleci Bono'yu geçemedi.

Fas milli takımı maç boyunca ağırlıklı olarak savunmada kaldı ve kontra ataklarda tehlike yaratmakta zorlandı. İlk yarının sonlarına doğru Lucas Digne'nin sert şutu direkten döndü. Bu pozisyonlar Fransızların üstünlüğünü açıkça ortaya koysa da, devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıdaki belirleyici anlar

Maçın 60. dakikasında Fransa aradığı golü buldu. Kylian Mbappe ceza sahası içinde boş alanı iyi değerlendirdi ve düzgün bir vuruşla skoru açtı. Altı dakika sonra ise Mbappe bu kez asist yapan isimdi; onun pasında Ousmane Dembele sert bir şutla farkı 2-0'a getirdi. Bu goller maçın kaderini belirledi.

Faslılar ancak maçın bitimine 10 dakika kala Mike Maignan'ın kalesini ciddi şekilde tehdit edebildi. Azzedine Ounahi'nin şutunu Milan'ın kalecisi ustalıkla kurtararak kalesini gole kapattı. Fransa savunması ve kalecisi maç boyunca disiplinli bir oyun sergileyerek rakibe fırsat tanımadı.

Böylece Fransa yarı final biletini cebine koydu. Şimdi final yolunda Belçika veya İspanya ile karşılaşacaklar. Kylian Mbappe ise "maç kazandıran" oyuncu statüsünü bir kez daha kanıtlayarak turnuvanın gol kralı olma yolundaki mücadelesini sürdürüyor.

FransaFasKylian MbappeDünya KupasıFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Fransa ve Fas maçında futbolcular nasıl puanlandı?Fransa ve Fas maçında futbolcular nasıl puanlandı?Bugün, 03:04Fransa, Fas'ı mağlup ederek yarı finale yükseldiFransa, Fas'ı mağlup ederek yarı finale yükseldiBugün, 03:01Fransa ve Fas maçını sitemizden canlı takip edinFransa ve Fas maçını sitemizden canlı takip edinBugün, 00:24Fransa ve Fas maçı için ilk 11'ler belli olduFransa ve Fas maçı için ilk 11'ler belli olduBugün, 00:20Manchester United'a ret cevabı: Aurelien Tchouameni Real Madrid ile sözleşme yenilediManchester United'a ret cevabı: Aurelien Tchouameni Real Madrid ile sözleşme yenilediDün, 23:38Siyaset spordan üstün geldi: Trump sayesinde Balogun affedildi, İngiliz yıldız ise...Siyaset spordan üstün geldi: Trump sayesinde Balogun affedildi, İngiliz yıldız ise...Dün, 23:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı