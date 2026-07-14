Türkiye'de kritik adım: Mahkeme Netanyahu için uluslararası tutuklama kararı çıkardı

·53·Dünya
Türkiye'de kritik adım: Mahkeme Netanyahu için uluslararası tutuklama kararı çıkardı

Orta Doğu'da siyasi ve askeri gerilimin tırmandığı bir dönemde, Türk yargısı İsrail yönetimine karşı emsalsiz ve kararlı bir karar aldı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Gazze Şeridi'ne insani yardım götüren uluslararası filoyu zorla durdurması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Zamin.uz bu büyük mahkeme kararını ve perde arkasındaki çarpıcı detayları sunuyor.

Çatışmanın merkezi: «Global Sumud Flotilla» insani yardım konvoyu

Bu uluslararası mahkeme kararı, Gazze Şeridi'ndeki kuşatma altındaki sivillere tıbbi ve insani yardım ulaştırmaya çalışan Global Sumud Flotilla (GSF) insani yardım filosuyla ilgili olaylardan kaynaklanmaktadır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İsrail askeri güçlerinin eylemleri sert bir dille kınandı:

  • İddianame beyanı: İsrail'in açık denizdeki eylemleri, uluslararası hukukun temel normlarının açık ve ağır bir ihlali olarak değerlendirildi.

  • Şiddet olayları: Gemilerin zorla durdurulması, barışçıl aktivistlerin ve doktorların şiddet kullanılarak gözaltına alınması, fiziksel baskı uygulanması ve insan onurunu zedeleyici muameleler kaydedildi.

Bu yılın nisan ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, filo gemilerini silahlı yollarla ele geçirmekle suçlayarak toplam 35 kişi hakkında iddianame hazırlamıştı.

Müebbet hapis ve bin yıllık ceza talebi

Türk savcılar, sanıkların her biri için çok ağır cezalar talep ediyor. Özellikle her biri için müebbet hapis cezası ve buna ek olarak 1102 yıl 9 aydan 4596 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul mahkemesi tarafından açıklanan uluslararası kararda, sanıklara şu ağır suçlamalar yöneltildi:

  1. İnsanlığa karşı suçlar ve soykırım;

  2. Kişileri hukuka aykırı şekilde hürriyetinden yoksun bırakma;

  3. Kasten ağır yaralama ve işkence;

  4. Yağma ve başkasının malına zarar verme;

  5. Ulaşım aracını hukuka aykırı olarak ele geçirme.

Listede sadece Netanyahu yok: Başka kimler var?

Bu dava kapsamında sadece İsrail Başbakanı değil, devletin neredeyse tüm askeri ve siyasi elitleri suçlanıyor. Hakkında karar çıkarılan isimler arasında şunlar yer alıyor:

  • Binyamin Netanyahu — İsrail Başbakanı;

  • Israel Katz — Savunma Bakanı;

  • Yoav Gallant — Eski Savunma Bakanı;

  • Itamar Ben-Gvir — Ulusal Güvenlik Bakanı;

  • Eyal Zamir — İsrail Genelkurmay Başkanı ve diğer üst düzey askeri yetkililer.

İsrail yetkilileri ise bu suçlamaları tamamen asılsız bularak reddediyor. Buna rağmen, İstanbul mahkemesinin bu kararının İsrail yönetiminin uluslararası hareketliliğine ve diplomatik ilişkilerine ciddi bir engel oluşturması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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