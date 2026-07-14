Gary Neville hayran: İngiltere'nin yeni kahramanı kim?

İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükselmesinin ardından Jude Bellingham'a yönelik övgüler daha da arttı. “Manchester United” efsanevi savunma oyuncusu Gary Neville, onun turnuvadaki performansını “olağanüstü” olarak nitelendirerek, İngiltere'deki çocukların artık Bellingham olmayı hayal ettiğini söyledi.

“Her çocuk Jude olmayı hayal ediyor”

Gary Neville, Bellingham'ın etkisinin sadece saha ile sınırlı kalmadığını vurguladı. Ona göre Jude, İngiltere'de yeni nesil için gerçek bir kahramana dönüşüyor.

“Kızlarım 16 ve 17 yaşlarında, futbolu çok seviyorlar ve Bellingham'ın oyununa hayranlar. Onlar için Jude gerçek bir kahraman. Şu anda İngiltere'deki her çocuk Dünya Kupası'nı izliyor ve Jude Bellingham olmayı hayal ediyor” dedi Neville.

Bu sözler Bellingham'ın mevcut statüsünü çok iyi özetliyor: O sadece gol atan bir futbolcu değil, İngiliz futbolunda yeni bir simge haline geliyor.

6 gol ve yarı finale giden yol

Bellingham, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin en önemli oyuncularından biri konumunda. Turnuvada 6 gol attı ve takımın yarı finale çıkmasında belirleyici bir rol oynadı.

Neville'e göre mesele sadece goller değil. Bellingham sahada hem hücumda hem de savunmada büyük bir efor sarf ediyor.

Bellingham'ın rolü İngiltere için önemi Goller takımı zor durumlarda kurtarıyor Hücum aksiyonu rakip savunmayı baskı altında tutuyor Savunma yardımı merkezde dengeyi sağlıyor Liderlik takım ruhuna etki ediyor

Bu yüzden Neville onu “dünya futbolunun zirvesine çıkmış” bir oyuncu olarak değerlendiriyor.

“Gezegenin en iyi orta sahası”

Neville, Bellingham hakkında konuşurken çok büyük bir tanımlama kullandı.

“Gezegenimizin en iyi orta sahasının oyununa tanıklık ediyoruz” dedi.

Bu değerlendirme sadece bir duygu değil. Bellingham'ın mevcut turnuvası ona bu statüyü talep etme imkanı veriyor. Gol atıyor, pres yapıyor, top taşıyor, hücuma katılıyor ve gerektiğinde savunmaya dönüp merkezi kapatıyor.

Basitçe söylemek gerekirse, Bellingham şu anda “orta saha” kelimesinin tam donanımlı bir versiyonu gibi görünüyor.

Kane'in katkısı da unutulmadı

Neville, Bellingham'ın İngiltere'yi neredeyse tek başına yarı finale taşıdığını söylese de Harry Kane'in rolünü de özellikle vurguladı.

Bu önemli bir nokta. Çünkü Bellingham ne kadar parlak görünürse görünsün, İngiltere'nin mevcut başarısı sadece bir oyuncuya bağlı değil. Kane hücumda tecrübe, liderlik ve kritik anlarda soğukkanlılık katıyor.

Bellingham enerji ve patlayıcılık demek. Kane ise tecrübe ve gol sezgisi. İngiltere için bu ikili, yarı final öncesi en büyük umut kaynağı.

Bellingham İngiltere'yi değiştirdi mi?

İngiltere uzun yıllar boyunca büyük turnuvalarda yetenekli kadrolara sahip oldu ancak kritik aşamalarda yeterli “yıldız anını” bulamadı.

Şimdi ise Bellingham tam olarak bu boşluğu dolduruyor. Sahada sadece iyi oynamıyor, oyunu kendi etrafında döndürüyor.

Böyle oyuncular turnuvanın kaderini değiştirebilir. Bir pas, bir şut veya bir baskı hareketiyle tüm takıma güven veriyorlar.

Yarı finalde gözler yine Jude'da olacak

İngiltere yarı finale ulaştı ve artık Bellingham'dan beklenen baskı daha da artacak.

Bu aşamada rakipler onu daha sıkı marke etmeye çalışacak. Ona daha az zaman, daha az alan ve daha fazla fiziksel baskı uygulanacak. Ancak gerçek liderler tam da böyle maçlarda öne çıkar.

Bellingham için bu yarı final sadece bir maç değil. İngiltere tarihindeki statüsünü daha da sağlamlaştırabileceği bir fırsat.

İngiltere yeni yıldızını buldu

Gary Neville'in sözleri İngiltere'deki genel havayı yansıtıyor: Bellingham artık sadece yetenekli bir futbolcu değil, ulusal bir umut haline geldi.

6 golü, iki yönlü oyunu ve sahadaki liderliği İngiltere'yi yarı finale getirdi. Şimdi ise tüm ülke ondan bir büyük an daha bekliyor.

Tek bir soru var: Jude Bellingham İngiltere'yi finale taşıyabilecek mi?