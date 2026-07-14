Sahte Samsung 870 EVO ürünlerine dikkat: Görünüşü aynı ancak hemen bozuluyor

·34·Teknoloji
Sahte Samsung 870 EVO ürünlerine dikkat: Görünüşü aynı ancak hemen bozuluyor

Bilişim teknolojileri pazarında sahte cihaz sorunu yeni bir boyuta ulaştı. Dolandırıcılar artık sadece dış görünüşü değil, yazılım düzeyindeki verileri de mükemmel bir şekilde kopyalıyor. Özellikle dünyanın en popüler SSD sürücülerinden biri olan Samsung 870 EVO modelinin yeni nesil sahte kopyaları ortaya çıktı. Bu cihazlar, sıradan bir kullanıcı için orijinalinden neredeyse farksızdır, ancak kullanımı ciddi veri kayıplarına yol açabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Japonya'nın AKIBA PC Hotline yayınındaki uzmanlar, bu sahte Samsung 870 EVO sürücüsünü detaylı bir şekilde test etti. Cihazın dış ambalajı, kasası ve hatta etiketlerinin orijinal ürünle tamamen aynı olduğu ortaya çıktı. En tehlikeli tarafı ise, sürücü bilgisayara bağlandığında Windows işletim sisteminin onu gerçek 2 TB kapasiteli bir Samsung cihazı olarak tanımasıdır. CrystalDiskMark gibi popüler test yazılımları bile SATA arayüzü için standart olan hız değerlerini kaydediyor.

120 GB'tan sonra bozulan bellek

Ancak bu aldatmaca uzun sürmüyor. Uzmanlar, H2testw yazılımını kullanarak sürücünün gerçek kapasitesini test ettiklerinde beklenmedik bir sonuçla karşılaştılar. Veri yazma kapasitesi yaklaşık 120 GB'a ulaştığında, sürücünün çalışma hızı aniden sıfıra düşüyor. Bundan sonra cihaz sadece veri yazmayı durdurmakla kalmıyor, aynı zamanda içindeki mevcut dosyaları da okunamaz hale getiriyor.

Çoğu ucuz sahte SSD sürücüsü, kapasitesi dolduğunda eski verilerin üzerine yazmaya devam ederken, bu "kopya" tamamen bozuluyor. Bu, kullanıcının önemli arşivlerini sürücüye kopyaladıktan sonra tüm verilerini bir anda kaybedebileceği anlamına geliyor. Cihazın içi açıldığında, Samsung kontrolcüsü yerine ucuz bir Realtek RayMX RM1135T çipi ve markasız iki adet NAND bellek modülü olduğu tespit edildi.

Samsung markalı bellek cihazları oldukça popülerdir. Çoğu zaman alıcılar, fiyatın ucuzluğuna kanarak resmi olmayan mağazalardan veya çevrimiçi satış platformlarından ürün satın alıyor. ixbt.com verilerine göre, bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için birkaç kurala uymak gerekiyor:

  • Ürünü sadece resmi distribütörlerden veya güvenilir mağazalardan satın almak;
  • Samsung Magician yazılımı aracılığıyla sürücünün orijinalliğini kontrol etmek (sahte cihazlar bu yazılımda tanınmaz);
  • Fiyatın piyasa ortalamasının çok altında olmasına şüpheyle yaklaşmak;
  • Satın aldıktan hemen sonra H2testw gibi yazılımlar kullanarak tam kapasiteyi test etmek.
Teknolojik cihazlar, özellikle veri depolama araçları konusunda tasarruf etmek sonunda pahalıya mal olabilir. Sahte SSD sürücüleri sadece paranızı değil, kurtarılamaz dijital anılarınızı da yok eder. Bu nedenle, Samsung 870 EVO gibi modelleri satın alırken her zaman dikkatli olunması tavsiye edilir.

SamsungSSDTeknolojiDolandırıcılıkBellek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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