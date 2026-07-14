Fransa ve İspanya maçı için kadrolar açıklandı

·5·Spor
Fransa ve İspanya maçı için kadrolar açıklandı

Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Fransa ve İspanya, 15 Temmuz saat 00:00'da karşı karşıya gelecek. Her iki milli takım için de 4-2-3-1 dizilişi öngörülüyor. Fransa ve İspanya'nın ilk 11'leri belli oldu, ancak yedek kulübesi, teknik direktörler ve stadyum ismi listede yer almıyor. FIFA sıralamasında İspanya 2. sırada, Fransa ise 3. sırada bulunuyor.

Fransa kalesini Mike Maignan koruyacak. Savunma hattında Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba ve Lucas Digne yer alıyor. Orta sahada Aurélien Tchouaméni ve Adrien Rabiot görev yapacak. İleri uçta Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise ve Bradley Barcola maça hazır durumda.

İspanya kadrosunda kaleci olarak Unai Simón yer alıyor. Savunmada Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte ve Marc Cucurella'nın sahaya çıkması bekleniyor. Orta sahada Álex Baena, Rodri ve Pedri bulunuyor. Hücum hattında Lamine Yamal, Dani Olmo ve Mikel Oyarzabal oynayacak.

Karşılaşmada her iki takım da aynı taktiksel dizilişi kullanabilir. Fransa hücumda Mbappé, Dembélé ve Barcola'ya güvenirken, İspanya'nın Rodri, Pedri ve Yamal ile top kontrolüne ağırlık vermesi bekleniyor.

FransaİspanyaMbappéRodriYamal
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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