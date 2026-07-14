Dünya Kupası 2026: Fransa - İspanya maçı için ilk 11'ler açıklandı

·62·Spor
Dünya Kupası 2026: Fransa - İspanya maçı için ilk 11'ler açıklandı

Dünya Kupası 2026 yarı finalinin en çok beklenen maçlarından biri olan Fransa ile İspanya arasındaki karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Maç TSİ 00:00'da başlayacak.

Finale bir adım: İki dev sahneye çıkıyor

Bu maçın galibi Dünya Kupası finaline yükselecek. Bu yüzden hem Fransa hem de İspanya en güçlü kadrolarıyla sahaya çıkmaya karar verdi.

Bir tarafta Kylian Mbappé önderliğindeki Fransa, diğer tarafta ise Lamine Yamal, Rodri ve Dani Olmo gibi oyunculara güvenen İspanya.

Bu sadece bir yarı final değil, final değerinde bir maç.

İspanya kadrosu: Hücumda Yamal ve Oyarzabal

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, hücum hattında Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal ve Alex Baena'ya güveniyor.

Orta sahada Rodri, Dani Olmo ve Fabian Ruiz görev yapacak. Savunma hattında ise Cucurella, Laporte, Pau Cubarsí ve Pedro Porro sahada olacak.

İspanya ilk 11'i:

Pozisyon

Oyuncu

Kaleci

Unai Simón

Savunma

Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella

Orta Saha

Rodri, Dani Olmo, Fabian Ruiz

Hücum

Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

İspanya'nın planı belli: Topa sahip olma, hızlı pas trafiği ve Yamal ile kanatlardan tehlike yaratmak.

Fransa kadrosu: Mbappé ilk 11'de

Fransa milli takımı da yıldız oyuncularını sahaya sürüyor. Kylian Mbappé hücumun merkezinde görev yapacak.

Onun arkasında Bradley Barcola, Michael Olise ve Ousmane Dembélé yer alıyor. Orta sahada Adrien Rabiot ve Aurélien Tchouaméni ikilisi hareket edecek.

Fransa ilk 11'i:

Pozisyon

Oyuncu

Kaleci

Mike Maignan

Savunma

Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne

Orta Saha

Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot

Hücum

Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé

Fransa'nın en büyük silahı hız. Mbappé, Dembélé ve Barcola, İspanya savunmasının arkasındaki boş alanları arayacak.

Ana düello: Mbappé ve Yamal

Bu yarı finalin en büyük merak konularından biri Mbappé ve Yamal karşılaşması.

Mbappé, Fransa'nın ana lideri. Her durumda gol atabilir, asist yapabilir veya rakip savunmayı tek başına dağıtabilir.

Yamal ise İspanya'nın en tehlikeli genç yıldızlarından biri. Kanattaki hareketliliği, top sürme yeteneği ve beklenmedik kararları Fransa savunması için ciddi sorun yaratabilir.

Burada bir nesil çatışması da var: Mbappé zaten büyük bir yıldız, Yamal ise dünya futbolunda yeni bir dönemin sembolü haline geliyor.

Maç nerede çözülebilir?

Bu maçta merkez orta saha büyük önem taşıyacak. İspanya'da Rodri oyunun temposunu korumalı. Fransa'da ise Tchouaméni ve Rabiot, İspanya'nın pas trafiğini bozmaya çalışacak.

Kritik nokta

Ne belirleyici olacak?

Rodri - Tchouaméni düellosu

merkezde kim üstünlük kuracak?

Yamal - Digne kanadı

İspanya tehlike yaratabilecek mi?

Mbappé - Cubarsí/Laporte

Fransa hızlı hücumu nasıl kullanacak?

Olise ve Dembélé

İspanya savunmasını kanattan açma fırsatı

Eğer İspanya topu uzun süre elinde tutar ve Fransa'yı savunmaya hapsederse, maç de la Fuente'nin planına göre ilerler. Eğer Fransa hızlı kontra ataklar için alan bulursa, İspanya için çok zor olacak.

İlk finalist belli oluyor

Fransa ile İspanya arasındaki maç 00:00'da başlayacak. Kazanan takım Dünya Kupası 2026 finaline yükselecek.

İspanya, Avrupa şampiyonu unvanıyla gücünü dünya sahnesinde kanıtlamak istiyor. Fransa ise bir kez daha finale çıkarak büyük turnuvalardaki istikrarını göstermeyi hedefliyor.

Bu maçta çok fazla yıldız var. Ancak yarı finalde bazen en büyük isim değil, en doğru karar galibiyeti getirir.

Sizce finale kim çıkacak? Mbappé önderliğindeki Fransa mı, yoksa Yamal'ın başlattığı İspanya mı?

FransaİspanyaKylian MbappéLamine YamalRodri
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan'da Heyecan Verici Proje: Barcelona'nın Kendi Akademisini Açması BekleniyorÖzbekistan'da Heyecan Verici Proje: Barcelona'nın Kendi Akademisini Açması BekleniyorBugün, 00:13İtalya Milli Takımı'nda sürpriz gelişme: Andrea Pirlo teknik direktörlük için ana adayİtalya Milli Takımı'nda sürpriz gelişme: Andrea Pirlo teknik direktörlük için ana adayDün, 23:362026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındıDün, 23:33Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...Dün, 23:31Fransa ve İspanya maçını sitemizden canlı takip edinFransa ve İspanya maçını sitemizden canlı takip edinDün, 23:07Fransa ve İspanya maçı için kadrolar açıklandıFransa ve İspanya maçı için kadrolar açıklandıDün, 22:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı