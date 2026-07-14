Dünya Kupası 2026: Fransa - İspanya maçı için ilk 11'ler açıklandı

Dünya Kupası 2026 yarı finalinin en çok beklenen maçlarından biri olan Fransa ile İspanya arasındaki karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Maç TSİ 00:00'da başlayacak.

Finale bir adım: İki dev sahneye çıkıyor

Bu maçın galibi Dünya Kupası finaline yükselecek. Bu yüzden hem Fransa hem de İspanya en güçlü kadrolarıyla sahaya çıkmaya karar verdi.

Bir tarafta Kylian Mbappé önderliğindeki Fransa, diğer tarafta ise Lamine Yamal, Rodri ve Dani Olmo gibi oyunculara güvenen İspanya.

Bu sadece bir yarı final değil, final değerinde bir maç.

İspanya kadrosu: Hücumda Yamal ve Oyarzabal

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, hücum hattında Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal ve Alex Baena'ya güveniyor.

Orta sahada Rodri, Dani Olmo ve Fabian Ruiz görev yapacak. Savunma hattında ise Cucurella, Laporte, Pau Cubarsí ve Pedro Porro sahada olacak.

İspanya ilk 11'i:

Pozisyon Oyuncu Kaleci Unai Simón Savunma Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella Orta Saha Rodri, Dani Olmo, Fabian Ruiz Hücum Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

İspanya'nın planı belli: Topa sahip olma, hızlı pas trafiği ve Yamal ile kanatlardan tehlike yaratmak.

Fransa kadrosu: Mbappé ilk 11'de

Fransa milli takımı da yıldız oyuncularını sahaya sürüyor. Kylian Mbappé hücumun merkezinde görev yapacak.

Onun arkasında Bradley Barcola, Michael Olise ve Ousmane Dembélé yer alıyor. Orta sahada Adrien Rabiot ve Aurélien Tchouaméni ikilisi hareket edecek.

Fransa ilk 11'i:

Pozisyon Oyuncu Kaleci Mike Maignan Savunma Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne Orta Saha Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot Hücum Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé

Fransa'nın en büyük silahı hız. Mbappé, Dembélé ve Barcola, İspanya savunmasının arkasındaki boş alanları arayacak.

Ana düello: Mbappé ve Yamal

Bu yarı finalin en büyük merak konularından biri Mbappé ve Yamal karşılaşması.

Mbappé, Fransa'nın ana lideri. Her durumda gol atabilir, asist yapabilir veya rakip savunmayı tek başına dağıtabilir.

Yamal ise İspanya'nın en tehlikeli genç yıldızlarından biri. Kanattaki hareketliliği, top sürme yeteneği ve beklenmedik kararları Fransa savunması için ciddi sorun yaratabilir.

Burada bir nesil çatışması da var: Mbappé zaten büyük bir yıldız, Yamal ise dünya futbolunda yeni bir dönemin sembolü haline geliyor.

Maç nerede çözülebilir?

Bu maçta merkez orta saha büyük önem taşıyacak. İspanya'da Rodri oyunun temposunu korumalı. Fransa'da ise Tchouaméni ve Rabiot, İspanya'nın pas trafiğini bozmaya çalışacak.

Kritik nokta Ne belirleyici olacak? Rodri - Tchouaméni düellosu merkezde kim üstünlük kuracak? Yamal - Digne kanadı İspanya tehlike yaratabilecek mi? Mbappé - Cubarsí/Laporte Fransa hızlı hücumu nasıl kullanacak? Olise ve Dembélé İspanya savunmasını kanattan açma fırsatı

Eğer İspanya topu uzun süre elinde tutar ve Fransa'yı savunmaya hapsederse, maç de la Fuente'nin planına göre ilerler. Eğer Fransa hızlı kontra ataklar için alan bulursa, İspanya için çok zor olacak.

İlk finalist belli oluyor

Fransa ile İspanya arasındaki maç 00:00'da başlayacak. Kazanan takım Dünya Kupası 2026 finaline yükselecek.

İspanya, Avrupa şampiyonu unvanıyla gücünü dünya sahnesinde kanıtlamak istiyor. Fransa ise bir kez daha finale çıkarak büyük turnuvalardaki istikrarını göstermeyi hedefliyor.

Bu maçta çok fazla yıldız var. Ancak yarı finalde bazen en büyük isim değil, en doğru karar galibiyeti getirir.

Sizce finale kim çıkacak? Mbappé önderliğindeki Fransa mı, yoksa Yamal'ın başlattığı İspanya mı?