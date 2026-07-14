HMD Global'dan beklenmedik yenilik: IX. yüzyıl tarzında XploraOne Neo tanıtılıyor

·31·Teknoloji
HMD Global'dan beklenmedik yenilik: IX. yüzyıl tarzında XploraOne Neo tanıtılıyor

Mobil cihaz pazarında yerini sağlamlaştıran HMD Global, bir sonraki standart dışı projesini sunmaya hazırlanıyor. Ağlarda yayılan bilgilere göre marka, HMD XploraOne Neo adını verdiği yeni kompakt telefonunu geliştirdi. Bu cihazın, modern akıllı telefonlar ile klasik tuşlu telefonlar arasında özel bir "köprü" görevi görmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com yayını, içeriden bilgi sızdıran smashx_60'ın verilerine dayanarak, yeni modelin 3,5 inç QVGA çözünürlüğünde bir LCD ekranla donatılacağını bildiriyor. Ekran boyutu bugünün standartlarına göre oldukça küçük olsa da dokunmatik kontrolü destekliyor. Cihaz, arayüzünün basit ve anlaşılır olmasını sağlayan RTOS Touch işletim sisteminde çalışıyor.

Teknik yetenekler ve işlevsellik

HMD XploraOne Neo teknik açıdan mütevazı özelliklere sahip: 64 MB RAM ve 128 MB dahili depolama ile donatılmış. Ancak kullanıcılar, microSD yuvası aracılığıyla depolama alanını 32 GB'a kadar genişletme imkanına sahip olacaklar. Cihazın arka panelinde, günlük basit fotoğraflar çekmek için tasarlanmış 2 megapiksel bir kamera bulunuyor.

İlginç olan ise üreticilerin böyle kompakt bir gövdeye 2000 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirmeyi başarmış olmaları. Bu kadar düşük güç tüketen bir sistem için bu kapasite, uzun süreli otonom çalışma süresini garanti ediyor. Ayrıca modern standartlara uygun olarak cihaz, USB-C portu ve geleneksel 3,5 mm ses girişi ile donatılmış.

Modern iletişim ve güvenlik

HMD XploraOne Neo sadece aramalar için değil, modern iletişim araçları için de uyarlanmış. Cihazın temel avantajları şunlardır:

  • LTE ağ desteği ve eSIM teknolojisi;
  • Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve GPS modülleri;
  • Hotspot (erişim noktası) modu üzerinden internet paylaşım imkanı;
  • IP54 standardına göre toz ve su sıçramalarına karşı korumalı gövde.
Güvenlik konusuna da özel önem verilmiş. Cihazda acil durumlar için özel bir SOS tuşu ve ebeveynler veya yakınlar için uzaktan kontrol sağlayan Guardian uygulaması bulunuyor. Ayrıca harita hizmetleri ve bulut uygulamaları da sisteme entegre edilmiş.

Nostalji tutkunları için HMD Global bir hediye daha hazırlamış: telefona efsanevi Snake (Yılan) oyunu yüklenmiş. Henüz cihazın resmi tanıtım tarihi ve fiyatı açıklanmamış olsa da, içeriden bilgi veren smashx_60'ın önceki bilgilerinin (örneğin HMD Icon Flip 1 hakkındaki haberler) doğruluğu göz önüne alındığında, bu yeniliğin yakında gerçeğe dönüşeceği şüphesiz.

HMDAkıllı TelefonTeknolojiGadgetXploraOne Neo
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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