Google DeepMind lideri yapay zekayı denetleyecek bağımsız bir kurum kurulmasını önerdi

·28·Teknoloji
Google DeepMind lideri yapay zekayı denetleyecek bağımsız bir kurum kurulmasını önerdi

Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, yapay zeka (AI) alanındaki en gelişmiş modelleri düzenlemek ve güvenliklerini sağlamak amacıyla yeni bir uluslararası standartlar kurumu oluşturulması için girişimde bulundu. Bu öneri, AI gelişimini kısıtlamayı değil, onu sorumlu bir şekilde yönetmeyi hedeflediği için teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Hassabis, X sosyal medya hesabında yayınladığı "Frontier AI için bir temel ve yeni bir dönemin başlangıcı" başlıklı makalesinde, ABD finans sistemindeki FINRA (Finansal Endüstri Düzenleme Kurumu) modeline benzer bir sistemin hayata geçirilmesini önerdi. Ona göre böyle bir kurum, yeni modelleri piyasaya sürülmeden önce test etmeli ve yayınlanmaları konusunda en iyi uygulamaları geliştirmelidir.

Yeni denetim mekanizması nasıl çalışacak?

Önerilen sisteme göre, Google, OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen laboratuvarlar, en güçlü modellerini kamuoyuna sunmadan 30 gün önce bu standartlar kurumuna inceleme için gönüllü olarak teslim edecekler. Değerlendirme protokolü etkinliğini kanıtlarsa, gelecekte bu süreç zorunlu hale gelebilir ve ABD pazarında AI modellerini piyasaya sürmek için temel bir şart olabilir.

Hassabis, bu kurumun sadece yayın öncesi denetimlerle kalmayıp, modeller piyasaya sürüldükten sonra tespit edilen önemli zafiyetlerin giderilmesi konusunda da laboratuvarlarla iş birliği içinde çalışacağını vurguladı. Bu, şu anda ABD hükümeti tarafından Anthropic ve OpenAI modellerinde yürütülen ad hoc (özel) denetimlerden çok daha kapsamlı bir yaklaşımdır.

ixbt.com'un bilgilerine göre, mevcut hükümet denetimleri teknik uzmanlık eksikliği ve karar alma süreçlerinin şeffaf olmaması nedeniyle sert bir şekilde eleştiriliyor. Önerilen yeni kuruluş ise hükümet tarafından desteklenecek ancak doğrudan AI endüstrisi tarafından finanse edilecek ve bağımsız bir şekilde faaliyet gösterecektir.

Endüstri ve hükümet arasındaki denge

AI alanını düzenleme konusu, teknoloji devleri ile yeni ABD yönetimi arasında tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Yakın zamanda Beyaz Saray'ın AI danışmanı Sriram Krishnan, yürütme organı bünyesinde AI için (FDA gibi) ayrı bir denetleyici kurum kurulmayacağını açıklamıştı. Hassabis'in önerdiği öz düzenleyici kurum modeli ise bu siyasi görüşlerle uyumlu olabilir.

Demis Hassabis, bu kurumda aşağıdaki uzmanların görev almasını öngörüyor:

  • Açık kaynak (open-source) yazılım temsilcileri;
  • Endüstri içinden yüksek nitelikli teknik uzmanlar;
  • AI güvenliği konusunda uzmanlaşmış bağımsız gruplar.

"Bu yaklaşımın gücü, teknik açıdan mükemmel olmasının yanı sıra inovasyonu desteklemesi ve sorumlu davranışları teşvik etmesidir" diyor DeepMind lideri. Ona göre sistem, sektördeki hızlı değişimlere uyum sağlayabilir ve risk seviyesi arttıkça denetim önlemlerini de güçlendirebilir.

Bu girişim hayata geçerse, dünya çapında yapay zeka güvenliği konusunda ilk gerçek ve etkili standart haline gelebilir. Bu durum, sadece teknoloji şirketleri için değil, sıradan kullanıcılar için de AI sistemlerinin güvenilirliğini garanti altına alacaktır.

GoogleDeepMindYapay ZekaTeknolojiGüvenlik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Google'a karşı yeni dava: Gemini telif haklarını ihlal etmekle suçlanıyorGoogle'a karşı yeni dava: Gemini telif haklarını ihlal etmekle suçlanıyorDün, 23:59Elon Musk tarafından kurulan xAI şirketi çevresel tartışmaların merkezindeElon Musk tarafından kurulan xAI şirketi çevresel tartışmaların merkezindeDün, 23:56Lucid Motors iflas iddialarını yalanladı: Şirketin geleceği tehlikede miLucid Motors iflas iddialarını yalanladı: Şirketin geleceği tehlikede miDün, 23:54Sahte Samsung 870 EVO ürünlerine dikkat: Görünüşü aynı ancak hemen bozuluyorSahte Samsung 870 EVO ürünlerine dikkat: Görünüşü aynı ancak hemen bozuluyorDün, 23:29HMD Global'dan beklenmedik yenilik: IX. yüzyıl tarzında XploraOne Neo tanıtılıyorHMD Global'dan beklenmedik yenilik: IX. yüzyıl tarzında XploraOne Neo tanıtılıyorDün, 22:53David Beckham'ın IM8 girişimi General Catalyst fonundan 1 milyar dolar yatırım aldıDavid Beckham'ın IM8 girişimi General Catalyst fonundan 1 milyar dolar yatırım aldıDün, 22:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi