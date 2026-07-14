Elindeki yiyeceği elinden alınan çocuğun fotoğrafının arkasındaki hikaye

·3·Dünya
Elindeki yiyeceği elinden alınan çocuğun fotoğrafının arkasındaki hikaye

1998 yılında Sudan'da çekilen bir fotoğraf, kıtlık trajedisini tüm ağırlığıyla gözler önüne serdi. Bu kare, ünlü fotoğrafçı Tom Stoddart tarafından çekilmiştir.

Fotoğrafta, çok az miktardaki gıda yardımını alabilmek için uzun süre sırada bekleyen bir çocuk görülüyor. Açlıktan güçten düşmüş ve vücudu aşırı derecede zayıflamıştı.

Fotoğrafçının belirttiğine göre, çocuk elinde mısır dolu bir torbayla yerde sürünerek ilerliyordu. O sırada yanından geçen bir kişi torbayı alıp hızla uzaklaştı.

Stoddart, çocuğun o andaki bakışlarını kamerasına kaydetti. Çocuk, yemeğini elinden alan kişiye bakakaldı. Bu manzara, o dönemde Sudan'da sıradan insanların nasıl şartlarda yaşadığını gösteriyor.

O dönemde Sudan'da iç savaş devam ediyordu. İslamcı hükümet ile Sudan Halk Kurtuluş Ordusu arasındaki savaş, ülkeyi zor bir duruma sokmuştu.

Temiz su ve gıdanın azaldığı bölgelere yardım ulaştırmak da zorlaşmıştı. Savaş nedeniyle insani yardım yolları kesilmiş ve kıtlık daha da şiddetlenmişti.

Tahminlere göre, 1998 yılının ilk yarısında Sudan'da 100 binden fazla insan hayatını kaybetti.

SudanTom StoddartСудан халқ озодлик армияси
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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