Fransa ve İspanya maçını sitemizden canlı takip edin

24⏱
Hakem düdüğü çaldı ve oyuncular kısa bir mola için sahayı terk etti.
22⚽0-1
Mikel Oyarzabal penaltıyı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.
22🎯
İspanya milli takımı oyuncusu Mikel Oyarzabal penaltı noktasına geliyor.
20🎯
Hakem Ivan Barton, Lucas Digne'nin faul yaptığını belirledi. İspanya lehine penaltı kararı verildi.
19
Michael Olise ceza sahasına harika bir orta yaptı ancak bir savunma oyuncusu tehlikeyi uzaklaştırdı. Fransa, köşe vuruşunu kullanarak rakip kalede pozisyon yaratmaya çalışacak.
18
Fabián Ruiz, Marc Cucurella'ya pas atmak istedi ancak topa çok sert vurduğu için top oyun alanını terk etti.
17
Aurélien Tchouaméni topu ceza sahasına gönderdi ancak İspanya savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
16
Fransa milli takımı köşe vuruşunu kısa pasla kullandı.
16
Michael Olise ceza sahası içinde topu kontrol edip vurdu ancak savunma harika bir müdahale yaptı. Fransa köşe vuruşu kullanacak.
14
Hakem düdüğünü çaldı, Michael Olise (Fransa) rakibine karşı çok sert bir faul yaptı.
13
Kylian Mbappé orta sahada boş alanı buldu ve pasını arkadaşlarına aktardı ancak hiçbir oyuncu bu pası kontrol edemedi.
12
Dayot Upamecano savunma hattını yarmaya çalıştı ancak topu takım arkadaşlarına ulaştıramadı. Top oyun alanının dışına çıktı, İspanya kale vuruşu kullanacak.
11
Alex Baena serbest vuruşu kullandı, ancak İspanyol orta saha oyuncusunun ortası Fransız savunmacılardan oluşan baraja çarptı.
9
Adrien Rabiot, Fransa adına faul yaptı. Hakem düdüğünü çaldı ve İspanya lehine serbest vuruş verdi.
9🟨
Adrien Rabiot, Fransa milli takımı formasıyla sarı kart gördü.
8
Adrien Rabiot, Fransa formasıyla rakibine faul yaptı. Hakem Ivan Barton faulü belirleyip İspanya lehine serbest vuruş verdi ancak oyuncuya kart göstermedi.
8
Michael Olise, Fransa formasıyla Kylian Mbappé'ye pasını aktardı ancak savunma oyuncusu topa ilk müdahale eden isim oldu.
6
Adrien Rabiot dönen topu kontrol edip uzaktan şutunu çekti, ancak dengesini kaybedince top sol direğin yanından auta gitti.
6
Michael Olise, Fransa adına köşe vuruşunu ceza sahasına kullandı ancak savunma topu kafayla uzaklaştırdı.
6
Bradley Barcola ceza sahasına orta yapmak istedi ancak savunma topu kornere gönderdi. Fransa köşe vuruşu kazandı.
4
Lamine Yamal hızla kaleye yöneldi ancak savunma oyuncusu zamanında müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.
2
Unai Simon İspanya adına takım arkadaşına pas atmaya çalıştı ancak savunma oyuncusu topu iyi kesti.
1
Marc Cucurella harika bir pasla rakip savunmayı yarmaya çalıştı ancak Mike Maignan dikkatliydi ve topu kontrol etti.
1⏱
Fransa ve İspanya milli takımları arasındaki karşılaşma başladı. Herkese iyi seyirler!
00:00⏱
Oyuncular sahaya çıktı, maça İspanya başlayacak.
23:59
Maçın başında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
23:33
Bugünkü maçın baş hakemi olarak Ivan Barton atandı.
23:33
Takımların ilk 11'leri belli oldu. Maç detayları bölümünden inceleyebilirsiniz.
23:33
Bugünkü maçın canlı metin anlatımına hoş geldiniz. Sahadaki tüm önemli gelişmeleri bizimle takip edin.
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