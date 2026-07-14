Fransa ve İspanya maçını sitemizden canlı takip edin

·71·Spor
Fransa ve İspanya maçını sitemizden canlı takip edin

Dünya Kupası play-off aşaması yarı finalinde Fransa ve İspanya milli takımları karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 15 Temmuz günü TSİ 00:00'da başlayacak. Bu maçı sitemiz üzerinden canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz.

Fransa ve İspanya mücadelesi, turnuvanın finale giden yoldaki en önemli maçlarından biri olarak görülüyor. Her iki takımın da 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkması bekleniyor. Fransa kadrosunda Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise ve Bradley Barcola'nın yer alması planlanıyor.

İspanya'nın ise maça Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Álex Baena, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo ve Mikel Oyarzabal ile başlaması bekleniyor.

Sitemizdeki canlı metin anlatımında maçın önemli anları aktarılacaktır. Goller, tehlikeli ataklar, sarı kartlar, oyuncu değişiklikleri ve hakem kararları hakkında bilgiler maç boyunca güncellenecektir.

Canlı anlatım0-1 CANLI
24
Hakem düdüğü çaldı ve oyuncular kısa bir mola için sahayı terk etti.
220-1
Mikel Oyarzabal penaltıyı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.
22🎯
İspanya milli takımı oyuncusu Mikel Oyarzabal penaltı noktasına geliyor.
20🎯
Hakem Ivan Barton, Lucas Digne'nin faul yaptığını belirledi. İspanya lehine penaltı kararı verildi.
19
Michael Olise ceza sahasına harika bir orta yaptı ancak bir savunma oyuncusu tehlikeyi uzaklaştırdı. Fransa, köşe vuruşunu kullanarak rakip kalede pozisyon yaratmaya çalışacak.
18
Fabián Ruiz, Marc Cucurella'ya pas atmak istedi ancak topa çok sert vurduğu için top oyun alanını terk etti.
17
Aurélien Tchouaméni topu ceza sahasına gönderdi ancak İspanya savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
16
Fransa milli takımı köşe vuruşunu kısa pasla kullandı.
16
Michael Olise ceza sahası içinde topu kontrol edip vurdu ancak savunma harika bir müdahale yaptı. Fransa köşe vuruşu kullanacak.
14
Hakem düdüğünü çaldı, Michael Olise (Fransa) rakibine karşı çok sert bir faul yaptı.
13
Kylian Mbappé orta sahada boş alanı buldu ve pasını arkadaşlarına aktardı ancak hiçbir oyuncu bu pası kontrol edemedi.
12
Dayot Upamecano savunma hattını yarmaya çalıştı ancak topu takım arkadaşlarına ulaştıramadı. Top oyun alanının dışına çıktı, İspanya kale vuruşu kullanacak.
11
Alex Baena serbest vuruşu kullandı, ancak İspanyol orta saha oyuncusunun ortası Fransız savunmacılardan oluşan baraja çarptı.
9
Adrien Rabiot, Fransa adına faul yaptı. Hakem düdüğünü çaldı ve İspanya lehine serbest vuruş verdi.
9🟨
Adrien Rabiot, Fransa milli takımı formasıyla sarı kart gördü.
8
Adrien Rabiot, Fransa formasıyla rakibine faul yaptı. Hakem Ivan Barton faulü belirleyip İspanya lehine serbest vuruş verdi ancak oyuncuya kart göstermedi.
8
Michael Olise, Fransa formasıyla Kylian Mbappé'ye pasını aktardı ancak savunma oyuncusu topa ilk müdahale eden isim oldu.
6
Adrien Rabiot dönen topu kontrol edip uzaktan şutunu çekti, ancak dengesini kaybedince top sol direğin yanından auta gitti.
6
Michael Olise, Fransa adına köşe vuruşunu ceza sahasına kullandı ancak savunma topu kafayla uzaklaştırdı.
6
Bradley Barcola ceza sahasına orta yapmak istedi ancak savunma topu kornere gönderdi. Fransa köşe vuruşu kazandı.
4
Lamine Yamal hızla kaleye yöneldi ancak savunma oyuncusu zamanında müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.
2
Unai Simon İspanya adına takım arkadaşına pas atmaya çalıştı ancak savunma oyuncusu topu iyi kesti.
1
Marc Cucurella harika bir pasla rakip savunmayı yarmaya çalıştı ancak Mike Maignan dikkatliydi ve topu kontrol etti.
1
Fransa ve İspanya milli takımları arasındaki karşılaşma başladı. Herkese iyi seyirler!
00:00
Oyuncular sahaya çıktı, maça İspanya başlayacak.
23:59
Maçın başında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
23:33
Bugünkü maçın baş hakemi olarak Ivan Barton atandı.
23:33
Takımların ilk 11'leri belli oldu. Maç detayları bölümünden inceleyebilirsiniz.
23:33
Bugünkü maçın canlı metin anlatımına hoş geldiniz. Sahadaki tüm önemli gelişmeleri bizimle takip edin.
FransaİspanyaMbappéYamalDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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