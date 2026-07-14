Fransa ve İspanya maçını sitemizden canlı takip edin

Dünya Kupası play-off aşaması yarı finalinde Fransa ve İspanya milli takımları karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 15 Temmuz günü TSİ 00:00'da başlayacak. Bu maçı sitemiz üzerinden canlı metin anlatımıyla takip edebilirsiniz.

Fransa ve İspanya mücadelesi, turnuvanın finale giden yoldaki en önemli maçlarından biri olarak görülüyor. Her iki takımın da 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkması bekleniyor. Fransa kadrosunda Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise ve Bradley Barcola'nın yer alması planlanıyor.

İspanya'nın ise maça Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Álex Baena, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo ve Mikel Oyarzabal ile başlaması bekleniyor.

Sitemizdeki canlı metin anlatımında maçın önemli anları aktarılacaktır. Goller, tehlikeli ataklar, sarı kartlar, oyuncu değişiklikleri ve hakem kararları hakkında bilgiler maç boyunca güncellenecektir.