Ukrayna hükümeti düştü: Kış öncesi yeni yönetim için büyük sınav

Ukrayna siyaset sahnesinde büyük bir değişim yaşandı: Verkhovna Rada, Başbakan Yuliya Sviridenko'nun istifasını onayladı. Bu kararla birlikte ülke hükümeti de istifa etmiş oldu, ancak yeni başbakan atanana kadar devlet yönetimi geçici olarak devam ettirilecek.

258 milletvekili istifayı destekledi

Ukrayna parlamentosunda Yuliya Sviridenko'nun başbakanlık görevinden ayrılmasına ilişkin oylama yapıldı. Suspilne'nin haberine göre, istifası 258 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Ukrayna yasalarına göre, başbakan istifa ettiğinde tüm hükümet de istifa etmiş sayılır. Bu nedenle Sviridenko ile birlikte Bakanlar Kurulu da yetkilerini devrediyor.

Bu, Zelenskiy'nin başkanlığı döneminde hükümet başkanının değiştiği bir başka vaka oldu.

Yeni başbakan 16 Temmuz'da seçilebilir

Ukraynalı milletvekilleri yeni başbakanı 16 Temmuz'da seçmeyi planlıyor. Yeni lider atanana kadar hükümete Başbakan Yardımcısı Denis Şmıgal'ın geçici olarak liderlik edeceği belirtiliyor.

Konu Mevcut durum İstifa eden lider Yuliya Sviridenko Kararı destekleyen milletvekilleri 258 kişi Hükümetin durumu tamamen istifa ediyor Geçici yönetim Denis Şmıgal Yeni başbakan oylaması 16 Temmuz'da bekleniyor

Bu süreç Ukrayna için sıradan bir personel değişimi değil. Ülke savaş koşullarında, enerji riskleri ve kışa hazırlık baskısı altında bulunuyor.

Sviridenko ne dedi?

Yuliya Sviridenko, istifası öncesinde hükümetin temel görevlerinden birinin Rusya'nın sürekli saldırıları altında kışı sağ salim atlatmak olduğunu vurguladı.

“Bir yıl önce olduğu gibi, hükümetin temel görevi Rusya'nın sürekli saldırıları altında kıştan sağ çıkmak olacak. Geçen yıl da Ruslar bizi dondurmak istedi. Bunu başaramadılar” dedi.

Ona göre Ukrayna, önümüzdeki kışa hazırlanmak için tüm bölgelerin istikrarını sağlama planlarını onayladı ve bunlar her gün uygulanıyor.

Bir yılı doldurmayan hükümet

Sviridenko, Ukrayna hükümetini bir yıldan kısa bir süre yönetti. 2025 yılı Temmuz ayı ortasında başbakanlık görevine başlamıştı.

Bu kısa süre zarfında hükümeti aynı anda birkaç alanda çalışmak zorunda kaldı: cephe gerisindeki ekonomi, enerji, uluslararası yardım, altyapı ve kışa hazırlık.

Savaş koşullarında başbakanlık görevi sadece ekonomik yönetim değil, aynı zamanda ülkenin iç istikrarını koruma görevini de ifade eder.

Yeni başbakan kim olabilir?

Ukrayna basınında yeni başbakanlık görevi için birkaç adaydan bahsediliyor. Bunlar arasında Naftogaz Başkanı Sergey Koretskiy'nin ismi daha fazla tartışılıyor.

Reuters'a göre olası adaylar arasında Denis Şmıgal, Mihail Fyodorov ve Sergey Koretskiy de yer alıyor.

Olası aday Mevcut statüsü Sergey Koretskiy Naftogaz Başkanı Denis Şmıgal Başbakan Yardımcısı Mihail Fyodorov hükümette üst düzey yetkili

Henüz yeni başbakanın ismi resmen onaylanmadı. Bu nedenle ana karar 16 Temmuz'da parlamentoda belli olabilir.

ABD Büyükelçiliği görevi etrafındaki soru

Ukrayna basını, Sviridenko'ya Ukrayna'nın ABD Büyükelçiliği görevinin teklif edildiğini yazıyor. Ancak kendisi henüz bu teklifle ilgili nihai kararını açıklamadı.

Bu görev Ukrayna için çok önemli kabul ediliyor. Çünkü ABD, Kiev'in temel siyasi, askeri ve mali ortaklarından biri olmaya devam ediyor.

Eğer Sviridenko Washington'a gönderilirse, bu onun siyasi kariyerinin bittiği anlamına gelmez; aksine stratejik bir yöne geçtiği anlamına gelebilir.

Bu istifa neden önemli?

Ukrayna şu anda cephe, ekonomi, enerji ve dış yardım gibi birkaç zorlu alanda aynı anda hareket ediyor.

Böyle bir durumda hükümet değişikliği iki farklı sinyal veriyor.

Bir yandan, bu Zelenskiy ekibinin yönetimi yenilemek ve yeni bir stratejiye geçmek istediğini gösterebilir. Diğer yandan, savaş koşullarında her türlü siyasi değişiklik istikrarla ilgili soruları da güçlendiriyor.

Özellikle kışa hazırlık konusu şimdiden Ukrayna için hayati bir mesele haline geldi.

Kış — yeni hükümet için ilk sınav

Yeni başbakan kim olursa olsun, önündeki en büyük sınavlardan biri enerji sistemini korumak ve kış mevsimini yönetmek olacak.

Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının devam ettiği koşullarda, her bölgede ısı, elektrik ve su tedarikini istikrarlı tutmak devlet için öncelikli görev olmaya devam edecek.

Basitçe ifade etmek gerekirse, yeni hükümet için “100 günlük program” değil, “kışı nasıl atlatacağız?” sorusu ilk sırada yer alıyor.

Ukrayna'da yeni bir siyasi aşama başlıyor

Yuliya Sviridenko'nun istifası, Ukrayna siyasi sisteminde yeni bir aşamanın başladığını gösteriyor. Hükümet değişecek, yeni başbakan seçilecek ve Kiev'in önündeki temel görevler yeniden dağıtılacak.

Ancak durumun özü değişmiyor: savaş devam ediyor, kış yaklaşıyor, uluslararası yardım ve iç istikrar ise Ukrayna için belirleyici öneme sahip olmaya devam ediyor.

Şimdi asıl soru şu: Yeni başbakan, Ukrayna'ya kış öncesi gereken hızlı ve sert yönetimi verebilecek mi?