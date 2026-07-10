Barcelona ve İspanya'da yeni bir dönem: Pau Cubarsí, Lamine Yamal'ın gölgesinden çıkıyor

İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki başarılı yürüyüşü, dikkatleri bir kez daha genç yeteneklere çevirdi. Ana odak noktası Lamine Yamal olsa da, Barcelona savunmacısı Pau Cubarsí, Kuzey Amerika'daki turnuvada akranından çok daha istikrarlı ve etkileyici bir performans sergiliyor. Şu anda 19 yaşında olan savunmacı, sadece takımının değil, tüm şampiyonanın en iyi genç oyuncusu olmaya aday gösteriliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, genç savunmacının sahadaki olgunluğuna hayran kaldığını gizlemiyor. Alman uzmana göre Cubarsí, yaşına göre oldukça anlamlı ve güven verici bir savunma yapıyor. Teknik direktör onu takımın bir diğer yıldızı Lamine Yamal ile aynı seviyede görüyor ve kulübün böyle bir yeteneğe sahip olduğu için şanslı olduğunu vurguluyor. Goal.com'un haberine göre, Cubarsí şu anda dünyanın en yetenekli gençlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Savunmada sağlamlık ve istikrar

İspanya milli takımı, Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar kalesinde gol görmeden ilerledi. Bu başarıda Pau Cubarsí'nin katkısı yadsınamaz. Lamine Yamal turnuva boyunca sakatlık sorunlarıyla uğraşsa da, Cubarsí her maçta soğukkanlılığı ve üst düzey oyunuyla öne çıktı. Sahayı görüş açısı ve pas yeteneği, İspanya'nın hücum organizasyonlarında önemli bir temel oluşturuyor.

İlginç olan şu ki, Luis de la Fuente onu Euro 2024 kadrosuna dahil etmemişti. O dönemde teknik direktör bu kararı oyuncunun yaşıyla değil, kadroda daha deneyimli stoperlerin bulunmasıyla açıklamıştı. Ancak zamanla Cubarsí, seviye olarak sadece akranlarını değil, birçok deneyimli meslektaşını da geride bıraktığını kanıtladı. Şu anda İspanya savunma hattını onsuz hayal etmek zor.

Takım çalışması ve yıldız kadro

İspanya'nın Kuzey Amerika'daki başarısı sadece tek bir oyuncuya bağlı değil. Takımda Mikel Oyarzabal ön alanda baskı kurarken, Rodri orta sahada rakip ataklarını kesmede rakipsiz kalmaya devam ediyor. Ayrıca, yakın zamanda 60 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Marc Cucurella ve kalede güven veren Unai Simon da takımın "gol yememe" serisine önemli katkı sağlıyor.

Yine de Pau Cubarsí'nin oyunu uzmanlar tarafından özel olarak takdir ediliyor. 32 yaşındaki Aymeric Laporte ile kurduğu tandem ve Pedro Porro gibi beklerle olan uyumu, İspanya savunmasını turnuvanın en güçlü hattı haline getirdi. Eğer İspanya kupayı kazanırsa, bu Cubarsí'nin kariyerindeki en büyük dönüm noktası olacaktır.