Brighton transfer rekorunu kırdı: Luka Vuskovic, Tottenham'dan transfer edildi

·49·Spor
Brighton transfer rekorunu kırdı: Luka Vuskovic, Tottenham'dan transfer edildi

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. Kulüp, Tottenham savunmacısı Luka Vuskovic ile sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Bu transfer sadece bir kulüp rekoru değil, aynı zamanda genç yetenekler için ödenen en yüksek bedellerden biri olarak kabul ediliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre, 19 yaşındaki Hırvat milli oyuncu için Brighton 46 milyon sterlin ödedi. Sözleşmedeki çeşitli bonuslarla birlikte bu rakamın gelecekte 50 milyon sterline çıkabileceği belirtiliyor. Taraflar beş yıllık bir sözleşme imzalarken, anlaşmada bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Transfer detayları ve rekabet

Brighton yönetimi, genç savunmacıyı kadrosuna katmak için oldukça çaba sarf etti. Geçtiğimiz ay 'Spurs'e gönderilen ilk iki teklifin reddedildiği biliniyor. Taraflar ancak üçüncü denemede anlaşmaya varabildi. Vuskovic, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Almanya'nın Hamburg kulübünde 30 maçta 6 gol atarak Bundesliga'da yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu seçilmişti.

Takımın teknik direktörü Fabian Hürzeler, yeni oyuncunun transferiyle ilgili görüşlerini paylaştı. Hürzeler, kulüp gözlemcilerinin Luka'yı uzun süredir takip ettiğini belirtti. Teknik adam, oyuncunun yeteneğine övgüde bulunsa da taraftarları sabırlı olmaya çağırdı; çünkü genç savunmacının Premier Lig'in hızına uyum sağlaması için zamana ihtiyacı var.

Savunmadaki değişimler

Luka Vuskovic transferi tesadüfen yapılmadı. Bu hamle, takımın as oyuncusu Jan Paul van Hecke'nin 52 milyon sterlin karşılığında Tottenham'a transfer olmasının ardından oluşan boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Böylece iki kulüp adeta savunmacı takası yapmış gibi görünse de, her transfer ayrı bir anlaşma olarak resmiyete döküldü.

Hırvat yetenek, son dünya şampiyonasında İngiltere'ye karşı oynanan maçta ilk kez sahaya çıkarak uzmanların dikkatini çekmişti. Modern bir stoper olarak sadece savunmada güven vermekle kalmıyor, aynı zamanda hücuma katılması ve duran toplardaki golcü kimliğiyle de öne çıkıyor. Brighton gibi genç oyuncularla çalışmayı seven bir kulüp için bu ideal bir transfer olarak görülüyor.

Bu transfer, Brighton'ın artan hedeflerinin bir göstergesi. Kulüp, artık sadece yetenekleri keşfetmekle kalmayıp, onları yüksek bedellerle kadrosuna katabileceğini de kanıtladı. Luka Vuskovic'in yeni takımında doğrudan ilk 11 için rekabet etmesi bekleniyor.

BrightonTottenhamLuka VuskovicTransferPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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