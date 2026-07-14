Rusya'da yeni Tango uçaklarının seri üretimi konusunda belirsizlik yaşanıyor

·63·Teknoloji
Rusya'da yeni Tango uçaklarının seri üretimi konusunda belirsizlik yaşanıyor

Rusya'nın Novosibirsk bölgesinde Tango model yeni hafif motorlu uçakların seri üretimine başlanması planlarıyla ilgili bir yanlış anlaşılma ortaya çıktı. Berdsk Belediye Başkanı Semyon Lapitskiy, bölgede bu hava araçlarının montajı için geniş kapsamlı çalışmaların başlatıldığını duyurmuş olsa da, projenin sahibi olan S7 havayolu şirketi bu bilgiyi resmen yalanladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İlk raporlara göre, "Berdsk-Sentralniy" havaalanı bölgesindeki üretim sahasında kompozit yapı elemanlarının kesilmesi ve pişirilmesi için ekipmanların kurulduğu, ayrıca montaj stantlarının hazırlandığı belirtilmişti. Ancak ixbt.com yayınının açıklığa kavuşturduğuna göre, belediye başkanının bu konudaki paylaşımı daha sonra silindi ve S7'nin sitesindeki bilgiler değiştirildi.

Proje kapasitesi ve teknik özellikler

Tango, temel olarak sivil havacılık pilotlarının eğitimi ve özel uçuşlar için tasarlanmış dört koltuklu bir eğitim uçağıdır. Uçağın temel teknik göstergeleri şöyledir:

  • Maksimum kalkış ağırlığı: 1150 kg;
  • Uçuş menzili: 1100 km'ye kadar;
  • Motor tipi: APD-520 model yerli ünite;
  • Gövde malzemesi: Rusya'da üretilen kompozit ham madde.
Proje kapsamında uçağın motoru da dahil olmak üzere ana bileşenlerinin Berdsk şehrinde monte edilmesi planlanıyordu. Uzmanlara göre, bu tür uçaklar havacılık işleri ve kısa mesafeli ulaşım bağlantıları için oldukça elverişlidir.

S7 havayolu basın servisi, şu an için bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını vurguluyor. Buna rağmen şirket, daha önce 2025 yılı sonuna kadar ilk üç prototipin üretileceğini ve 2026 yılı sonuna kadar seri üretime geçmeyi planladığını açıklamıştı.

Şu anda Tango uçaklarının ilk örneklerinin test ve sertifikasyon süreçlerinden geçtiği belirtiliyor. Rus havacılık endüstrisi için bu proje, Batı yaptırımları koşullarında küçük havacılık filosunu yenileme ve ithal ikamesi stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Özbekistan koşullarında da bu tür hafif motorlu uçaklara olan talep artmaktadır. Özellikle tarımsal havacılık ve turizmin geliştirilmesinde, Tango gibi kompakt hava araçları bölgesel havaalanları arasındaki bağlantıyı iyileştirmeye hizmet edebilir. Ancak projenin resmi statüsü ve üretim süreleri konusundaki belirsizlikler devam etmektedir.

HavacılıkRusyaTangoS7Teknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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