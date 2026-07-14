Arsenal Kadın Futbol Takımı Almanya'nın en yetenekli genç yıldızlarından birini transfer etti

Londra ekibi Arsenal, yaz transfer dönemindeki beşinci takviyesini resmen duyurdu. Almanya'nın 19 yaşındaki yetenekli forveti Lisa Baum, "Topçular" kadrosuna katıldı. Bu transfer sadece Londra kulübü için değil, aynı zamanda eski takımı RB Leipzig için de tarihi bir önem taşıyor; zira anlaşma altı haneli bir rakama ulaştı ve Alman kulübü için rekor bir satış olarak kayıtlara geçti. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Lisa Baum, Avrupa'nın birçok dev kulübünün radarındaydı. Barcelona, Manchester United, Bayern Münih ve Lyon gibi kulüpler onun imzası için ciddi bir rekabete girdi. Ancak genç yıldız, kariyerine İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde devam etme kararı aldı. Arsenal'e katılarak, takımdan ayrılan yıldız oyuncu Beth Mead'in yerini doldurması bekleniyor.

Yeni takımında 19 numaralı formayı seçen Baum, Arsenal'in bu yaz yaptığı beşinci büyük transfer oldu. Kulüp daha önce Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler ve Selina Cerci gibi yetenekli oyuncuları kadrosuna katmıştı. Bu durum, Londra kulübünün yeni sezonda şampiyonluk için ciddi bir aday olma niyetini ortaya koyuyor.

Lisa Baum'un başarıları ve potansiyeli

Lisa Baum, Almanya altyapısında yetişen en umut verici oyunculardan biri olarak kabul ediliyor. 2024-25 sezonunda Hamburg'un Frauen-Bundesliga'ya yükselmesinde kilit rol oynadı. Ayrıca onun katkılarıyla takım, Almanya Kupası'nda (DFB Pokal) yarı finale kadar yükseldi ve sadece uzatmalarda mağlup oldu.

Geçen yıl Bayern Münih onu kadrosuna katmak istese de, Baum daha fazla oyun süresi alabilmek için RB Leipzig seçeneğini tercih etmişti. Bu karar meyvesini verdi: Bundesliga'yı 10. sırada bitiren takımında 6 gol ve 2 asistle oynayarak hızını ve teknik becerisini sergiledi. İşte bu istikrar, ona dünyanın en güçlü kadın liglerinden birinin kapısını açtı.

Arsenal Teknik Direktörü Renee Slegers, yeni transfer hakkında şunları söyledi: "Lisa, hücum hattımıza hız ve bitiricilik katacak genç bir kanat oyuncusu. Henüz 19 yaşında ve gelişmeye devam ediyor. Onun büyük potansiyeline inanıyoruz ve en üst seviyeye çıkması için tüm desteği vereceğiz."

Lisa Baum ise bu transferden duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Kendi ifadelerine göre, Arsenal gibi büyük bir kulüpte oynamak ve kupalar için mücadele etmek en büyük hedefi. ixbt.com'un bilgilerine göre futbolcu, Londra kulübünde sadece iç ligde değil, Şampiyonlar Ligi'nde de kendini kanıtlamaya hazır.

Arsenal'in son yıllarda genç yetenekleri geliştirme konusunda eleştirilere maruz kaldığını belirtmek gerekir. Lisa Baum'un transferi, kulüp için bu alanda yeni bir sınav olacak. Taraftarlar, Alman yıldızın hızlı bindirmelerinin ve gol pozisyonlarının Londra ekibine yeni bir soluk getirmesini umuyor.