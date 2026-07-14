Aston Villa, Emiliano Martinez ve Juventus arasındaki transfer söylentilerine son noktayı koydu

İngiliz kulübü Aston Villa, as kalecisi ve Arjantin milli takımının yıldızı Emiliano Martinez'in İtalya'ya transfer olacağı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Son haftalarda, Torino ekibi Juventus'un tecrübeli eldiveni kadrosuna katmak istediğine dair iddialar Avrupa spor basınında geniş yer bulmuştu. Ancak Birmingham temsilcisi, lider oyuncusunu bırakmaya niyeti olmadığını resmen açıkladı. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Aston Villa'nın profesyonel futbol direktörü Damian Vidagany, Goal.com'a verdiği röportajda 33 yaşındaki kalecinin, Unai Emery projesinin merkezindeki figürlerden biri olduğunu vurguladı. Vidagany'ye göre, kulübün gelecek sezon planlarında Martinez'in yeri doldurulamaz ve transferi konusunda herhangi bir görüşme yapılmıyor. Bu açıklama, kulüp taraftarlarına beklenen rahatlamayı getirdi.

Kulübün net duruşu

Vidagany, 365Scores'a yaptığı açıklamada, "Dibu" lakaplı kalecinin geleceğinin güvende olduğunu belirtti. Kulüp yetkilisi, "Bizimle kalacak ve bu yaz onu satma niyetimiz yok. Takımın onun özverisine ve büyük tecrübesine ihtiyacı var. O, gelecek sezonki projemizin çok önemli bir parçası" ifadelerini ekledi. Böylece Aston Villa yönetimi, transfer piyasasındaki tüm spekülasyonlara son vermeye çalıştı.

Sky Italia'nın daha önce Martinez'in Juventus ile 2029'a kadar sürecek üç yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştığını duyurduğunu belirtmek gerekir. Hatta eski Arsenal kalecisinin, Torino'ya taşınmak için maaşında indirime gitmeyi bile kabul ettiği iddia edilmişti. Ancak Aston Villa, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ve kulübün resmi duruşunu temsil etmediğini bildirdi.

Martinez'in takım için önemi

Emiliano Martinez sadece Aston Villa'nın değil, dünya futbolunun da en yüksek reytingli kalecilerinden biri olarak kabul ediliyor. Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğu yaşaması ve birçok kez en iyi kaleci seçilmesi, itibarını daha da artırdı. Birmingham ekibi için bu seviyede bir oyuncuyu tutmak, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve yerel ligdeki hedeflere ulaşmak adına kritik bir öneme sahip.

Juventus ise yeni bir kaleci arayışını sürdürüyor. Torino ekibi, kadroyu gençleştirerek ve tecrübeli liderleri dahil ederek Serie A'da yeniden hakimiyet kurmayı hedefliyor. Ancak Aston Villa tarafından konulan "satılık değil" etiketi, İtalyan devini başka seçenekleri değerlendirmeye zorlayabilir. Şimdilik Martinez, Birmingham'da kalmaya ve Unai Emery yönetiminde başarılar elde etmeye hazır görünüyor.