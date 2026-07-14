Mbappe İspanya'ya karşı sakat sakat mı oynayacak? Fransa'da endişe hakim

Fransa milli takımı, 2026 Dünya Kupası yarı finali öncesinde yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ile ilgili endişeli bir durumla karşı karşıya. RMC Sport'un haberine göre, golcü oyuncu İspanya ile oynanacak kritik maça kadar tam olarak iyileşemedi.

Topuktaki ağrı devam ediyor

Mbappe, Fas'a karşı oynanan çeyrek final maçında sağ topuğundaki ağrı nedeniyle oyuna devam edememişti. 77. dakikada oyundan alınmıştı.

O karşılaşmayı Fransa 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Ancak galibiyetin ardından Didier Deschamps için yeni bir baş ağrısı doğdu: Mbappe'nin fiziksel durumu.

Haberlere göre yıldız oyuncu takımdan ayrı çalıştı ve topla antrenman yapmadı.

Deschamps ona güveniyor

Sakatlıkla ilgili endişelere rağmen, Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Mbappe'ninyarı finalde sahada olacağına inanıyor.

Bu karar anlaşılabilir. Çünkü Mbappe şu anki Fransa için sadece bir forvet değil, tüm hücum sisteminin merkezindeki figür.

O sahada olduğunda, İspanya savunması her zaman geriye yaslanmak zorunda kalıyor. O sahada olmadığında ise Fransa'nın kontra ataklardaki en büyük tehdidi ciddi oranda azalıyor.

8 gol ve 1 asist: yerini doldurmak zor

Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın oynadığı altı maçın tamamında forma giydi. 8 gol ve 1 asisti bulunuyor.

Bu rakamlar takım için ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor.

Gösterge Mbappe'nin istatistiği Maçlar 6 Goller 8 Asistler 1 Durumu tam iyileşmedi Yarı finalde oynaması bekleniyor

Fransa'nın kadrosunda başka güçlü forvetler olsa da Mbappe'nin hızı, ceza sahasına girişi ve bir anda maçın kaderini değiştirme yeteneğinin yerini doldurmak çok zor.

İspanya için bu nasıl bir sinyal?

İspanya milli takımı için Mbappe'nin tam olarak sağlıklı olmaması taktiksel açıdan ilginç bir sinyal olabilir.

Eğer ilk 11 başlarsa, İspanyol savunmacılar onun ani deparlarına hazır olmalı. Ancak Mbappe ağrıyla oynarsa, sürekli pres ve fiziksel temasla onu zor duruma düşürme planı da devreye girebilir.

Bununla birlikte, böyle yıldızlar yüzde 100 hazır olmasalar bile tek bir pozisyonda maçı çözebilirler. Bu yüzden İspanya için 'Mbappe sakat, tehlike azaldı' düşüncesi en büyük hata olabilir.

Fransa risk alacak mı?

Yarı final, risk alınabilecek ancak hatanın affedilmeyeceği bir aşama.

Deschamps'ın önünde iki yol var: Mbappe'yi ilk 11 başlatıp maça baskılı başlamak ya da durumunu koruyup ihtiyaç anında kullanmak.

Ancak Fransa için Mbappe'siz bir ilk 11 büyük bir psikolojik kayıp olabilir. Rakip savunma kendini daha rahat hisseder, Fransa'nın hücum derinliği azalır.

Bu maçta her detay önemli

Fransa ve İspanya, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde finale çıkan ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.

Bu maçta bir oyuncunun durumu tüm senaryoyu değiştirebilir. Özellikle bu oyuncu Kylian Mbappe ise.

Fransa için ana soru: Mbappe ne kadar hazır? İspanya içinse soru farklı: Yüzde 100 hazır olmasa bile onu nasıl durdurabiliriz?

Yarı final öncesi en büyük merak konusu

Mbappe tam olarak iyileşemedi. Ancak ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Bu, yarı final öncesi Fransa için hem bir risk hem de bir umut. Eğer ağrılarına rağmen kalitesini gösterirse, İspanya için gece çok zor geçebilir. Eğer sakatlığı etkilerse, Fransa'nın en büyük silahı gücünü tam yansıtamayabilir.

Şimdi tüm gözler tek bir soruya odaklandı: Mbappe sakatlığına rağmen İspanya'ya karşı son sözünü söyleyebilecek mi?