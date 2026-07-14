Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İran büyükelçiliği temsilcisini çağırdı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Yeni Delhi'deki diplomatik misyon temsilcisini çağırdı. Buna Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılar neden oldu.

Bakanlık sözcüsü Randhir Jaiswal, İran büyükelçiliği yönetimine saldırılarla ilgili Hindistan'ın sert protestosunun iletildiğini belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, "Mombasa" ve "Bahia" gemilerine yapılan saldırıları kınadı. Her iki gemide toplam 30 Hintli denizcinin bulunduğu açıklandı.

Saldırılar sonucunda Hintli denizcilerden biri hayatını kaybetti. Bakanlık, bu durumu ciddiyetle ele aldığını bildirdi.

Hindistan tarafı, vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya ve deniz yollarındaki durumu izlemeye devam ediyor.