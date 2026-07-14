Dünyanın ilk güneş enerjili treni turistleri büyülüyor

·43·Teknoloji
Dünyanın ilk güneş enerjili treni turistleri büyülüyor

Arjantin'de Latin Amerika'nın ilk güneş enerjisiyle çalışan treni, turistlere sadece ekolojik bir yolculuk değil, aynı zamanda 10 bin yıllık tarihe sahip kültürel bir koridor boyunca eşsiz bir seyahat sunuyor. BBC'nin haberine göre bu gelişme büyük ilgi görüyor.

Haziran 2024'te hizmete giren Quebrada Solar Train Arjantin'in Jujuy bölgesindeki 19. yüzyıldan kalma demir yolunu yeniden canlandırdı. Tren, 42 kilometrelik güzergah boyunca Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará ve Tilcara gibi antik köyleri birbirine bağlıyor. Rota boyunca İnkalara ait meşhur Qhapaq Ñan yol ağının bir kısmından da geçiyor.

Saatte yaklaşık 33 kilometre hızla ilerleyen tren; And Dağları, renkli kayalıklar ve yerel köylerin arasından neredeyse sessizce geçiyor. Yol boyunca turistler Yedi Renkli Dağ, antik İnka yolları, yerel pazarlar ve arkeolojik alanları keşfetme imkanı buluyor.

Dağ manzaralı bir istasyonda beyaz ve turuncu renkli turistik tren bekliyor.

Proje sadece ekolojik bir ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda yerel halkın yaşamını desteklemek amacıyla hayata geçirildi. Yetkililere göre tren, turist akışını artırarak köylerde yeni iş imkanları yaratacak ve gençleri atalarının topraklarını terk etmeden yaşamaya ve çalışmaya teşvik edecek.

Rota boyunca misafirler, And halklarının Pachamama'ya (Toprak Ana) saygı, yardımlaşma ve doğayla uyum içinde yaşama gibi geleneklerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Ayrıca yerel el sanatları, lama yününden dokunan ürünler, yöresel yemekler ve binlerce yıldır korunan gelenekler seyahatin ayrılmaz bir parçası.

Uzmanlar güneş enerjisiyle çalışan bu trenin, ekolojik ulaşım seçeneklerini genişletmenin yanı sıra Arjantin'in en eski kültürel bölgelerinden birinin tarihini ve mirasını dünyaya daha geniş çapta tanıtma görevini üstlendiğini belirtiyor.

ArjantinGüneş EnerjisiQuebrada Solar TrainSürdürülebilir TurizmTeknoloji
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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