Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkiliyor: Ekonomistler endişeli

16 Nobel ödüllü ekonomist ve OpenAI ile Anthropic gibi teknoloji devlerinin baş ekonomistleri de dahil olmak üzere dünyanın önde gelen ekonomistleri, modern ekonominin yapay zekanın (AI) iş gücü piyasası üzerindeki etkisini değerlendirmek için yeterli veriye sahip olmadığını resmen kabul etti. Uzmanlar tarafından yayınlanan "We Must Act Now" (Şimdi Harekete Geçmeliyiz) başlıklı bildiride, teknolojik gelişmelerin etkilerinin araştırılma hızını geride bıraktığı vurgulanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Virginia Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Anton Korinek'e göre, ekonomi bilimi şu anda büyük teknolojik değişimleri izlemek için gerekli araçlardan yoksun bir şekilde analiz yapmaya çalışıyor. Korinek, "Yoğun bir sisin içinde ilerliyoruz ve bundan sonra ne olacağını tahmin etmek son derece zor" dedi. Bu durum sadece küresel piyasalar için değil, dijital ekonomiye geçiş yapan ülkeler için de kritik bir öneme sahip, çünkü beklenmedik değişimler istihdam seviyelerini ciddi şekilde etkileyebilir.

Analiz yöntemlerindeki belirsizlikler

Şu anda mesleklerin yapay zekadan ne ölçüde etkileneceğini ölçen tek ve kesin bir sistem bulunmuyor. Apollo Global Management baş ekonomisti Torsten Slok'un verilerine göre, bu göstergeyi değerlendirmek için en az beş farklı metodoloji mevcut ve bunların sonuçları birbirinden tamamen farklılık gösteriyor. Bazı analizler kullanıcıların Claude veya Microsoft Copilot gibi sistemlere yönelik gerçek sorgularını incelerken, diğerleri uzmanlar yardımıyla mesleklerin otomasyon potansiyelini teorik olarak değerlendiriyor.

Bu farklılıklar, özellikle otomasyon riskinin yüksek olduğu çağrı merkezi operatörleri, vergi beyannamesi hazırlayan uzmanlar ve metin yazarları gibi alanlarda belirginleşiyor. Ekonomistlere göre, mevcut değerlendirmelerde yapay zekanın teknik yetenekleri ile çalışanların bu teknolojiyi gerçek hayatta kullanım düzeyleri genellikle birbirine karıştırılıyor. Teorik modeller, teknolojiyi uygulama maliyetlerini ve şirketlerin bunları benimseme istekliliğini hesaba katmıyor.

İş gücü piyasasındaki ilk değişimler

Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Daron Acemoğlu, daha önce yapay zeka sayesinde verimliliğin hızla artacağına dair iyimser tahminleri eleştirmişti. Ancak şu anda iş gücü piyasasında kısa vadeli sarsıntılar yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, AI gelişiminin toplum ve çalışanlar için faydalı olacak bir yöne çevrilmesi gerektiğini savunuyor.

Daha kesin veriler elde etmek amacıyla Stanford ekonomisti Erik Brynjolfsson tarafından geliştirilen Canaries Dashboard sistemi, 730'dan fazla meslekteki 4,6 milyon çalışanı gerçek zamanlı olarak izliyor. Projenin ilk bulguları endişe verici:

AI etkisinin yüksek olduğu sektörlerde 22 ile 25 yaş arasındaki gençlerin istihdamı yıllık yüzde 4'ten fazla azalıyor.

Genel iş gücü piyasası şimdilik istikrarlı görünse de, genç uzmanlar için giriş engelleri artıyor.

Teknolojinin gerçek etkisi ancak sistematik izleme ile belirlenebilir.

Uzmanların vardığı sonuca göre, şimdiden izleme sistemleri oluşturulmazsa, yapay zekanın olumsuz etkileri ancak geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindiğinde fark edilebilecek. Bu durum, dünya genelindeki hükümetlerin ve ekonomik kuruluşların teknolojik ilerlemenin yanı sıra, onun sosyo-ekonomik etkilerini incelemeye daha fazla kaynak ayırmasını gerektiriyor.