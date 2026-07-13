Harry Kane, Thomas Tuchel'in eleştirilerine yanıt verdi: İngiltere henüz zirve formunda değil

İngiltere milli takımı kaptanı Harry Kane, Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'e karşı alınan galibiyetin ardından teknik direktör Thomas Tuchel tarafından yöneltilen sert eleştirilere destek verdi. "Üç Aslanlar" yarı final biletini garantilemiş olsa da, Alman teknik adam takımın Miami'deki performansından hiç memnun olmadığını açıkça dile getirmişti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Jude Bellingham'ın attığı gollerle 2-1 kazanılan maça rağmen Tuchel, takımı "şanslı" olarak nitelendirdi ve oyuncuların teknik soğukkanlılık ile hız eksikliği yaşadığını vurguladı. Goal.com'un haberine göre Harry Kane, teknik direktörün bu yaklaşımını, takımın antrenmanlardaki becerisini maçlara yansıtma arzusuyla açıkladı.

Harry Kane, hocasının talepkarlığını doğru anladığını belirtti. Ona göre Tuchel, antrenmanlarda oyuncuların ne kadar üst düzeyde olduğunu görüyor ve aynı kaliteyi resmi maçlarda da talep ediyor. Bayern Münih'in golcüsü, "Nasıl hücum ettiğimizi, bire bir mücadelelerdeki yeteneğimizi biliyor ve bizden o versiyonumuzu sergilememizi istiyor" dedi.

Yarı final öncesi yüksek standartlar

İngiltere milli takımı tarihinde dördüncü kez büyük turnuvalarda yarı finale yükseldi. Ancak hem takım içinde hem de uzmanlar arasında, İngiltere'nin henüz 90 dakika boyunca tam kontrol sağladığı bir oyun sergilemediği görüşü hakim. Kane, takımın Kuzey Amerika'daki turnuva boyunca sadece belirli anlarda gerçek gücünü gösterebildiğini kabul etti.

"Henüz en iyi seviyemize ulaşmadık. Norveç maçında sadece kısa anlarda kendimizi gösterebildik. İstediğimiz tam kontrol henüz mevcut değil, ancak yarı finalde dünyanın en güçlü takımlarından biriyle (Arjantin) oynayacağız ve bu bizden çok daha yüksek bir seviye gerektiriyor," diyor kaptan.

İlginç bir şekilde, teknik direktörün eleştirisi takımın diğer yıldızı Jude Bellingham tarafından pek hoş karşılanmadı. Real Madrid'in orta saha oyuncusu, Miami'deki zorlu hava koşullarını ve rakipteki Erling Haaland ile Martin Odegaard gibi yıldızlara karşı oynamanın kolay olmadığını hatırlattı. Yine de Kane, takım içindeki atmosferin istikrarlı olduğunu ve tüm odaklarının bir sonraki aşamada olduğunu belirtti.

Gol krallığı yarışı

Şu anda İngiltere milli takımının iki lideri de turnuvanın gol krallığı listesinde üst sıralarda yer alıyor:

Lionel Messi ve Kylian Mbappé — 8'er gol;

Erling Haaland — 7 gol;

Harry Kane ve Jude Bellingham — 6'şar gol.

Sonuç olarak Harry Kane, takımın savunmadaki disiplinli oyununu ve zor anlarda Jude Bellingham gibi oyuncuların sorumluluk almasını olumlu değerlendirdi. İngiltere milli takımı artık final yolunda Arjantin ile karşılaşacak ve bu maçın Tuchel'in öğrencileri için gerçek bir sınav olması bekleniyor.