Liverpool, Meksika futbolunun yeteneği Gilberto Mora'nın transferine yaklaşıyor

·27·Spor
Liverpool, Meksika futbolunun yeteneği Gilberto Mora'nın transferine yaklaşıyor

İngiliz kulübü Liverpool, Meksika futbolunun yeni yıldızı 17 yaşındaki Gilberto Mora'nın transferi için aktif görüşmeler yürütüyor. Dünya futbolunun en yetenekli gençlerinden biri olarak kabul edilen orta saha oyuncusu, sergilediği parlak performansla Avrupa'nın önde gelen takımlarının dikkatini çekti. Merseyside ekibinin formasını giyen deneyimli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister da bu olası transfer hakkında görüşlerini dile getirdi. Goal.com'un haberine göre, haber veriyor.

Claro Sports kanalına verdiği röportajda Mac Allister, genç yeteneğin Anfield'a geleceği yönündeki söylentilere yanıt verdi. Arjantinli futbolcu, henüz kesin bir bilgiye sahip olmadığını belirtse de kulübün ilgisini olumlu değerlendirdi. Mac Allister, "Eğer onun adı Liverpool ile anılıyorsa, gerçekten harika bir futbolcudur. Bu seviyedeki kulüpler boşuna aday belirlemez" ifadelerini kullandı.

Avrupa devleri arasındaki yarış

Gilberto Mora için verilen mücadelede sadece Liverpool değil, İngiltere Premier League'in bir diğer temsilcisi Arsenal de aktif rol alıyor. Ayrıca İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona da oyuncunun hareketlerini yakından takip ediyor. Daha önce Manchester United da bu yarışın içindeydi ancak transfer bedelinin 34 milyon sterlini (yaklaşık 45 milyon dolar) aşması nedeniyle "Kırmızı Şeytanlar" bu plandan vazgeçmeye karar verdi.

Hâlihazırda Meksika'nın Club Tijuana takımının formasını giyen Mora, kısa sürede milli takımda 12 maça çıkmayı başardı. Orta sahanın farklı bölgelerinde aynı derecede etkili oynayabilmesi ve oyunu okuma yeteneği uzmanlar tarafından yüksek puan alıyor. Futbolcunun menajeri Rafaela Pimenta, müvekkilini en uygun ve gelişimi için elverişli bir takıma yerleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Meksikalı yeteneğin transferiyle ilgili bazı hukuki detaylar da bulunuyor. FIFA kurallarına göre Mora, 18 yaşına gelmeden yabancı bir kulüple resmi sözleşme imzalayamıyor. Ekim ayında reşit olacak olması, Liverpool veya diğer taliplere kış transfer döneminde ya da gelecek sezon için ön anlaşma yapma imkanı tanıyor.

Liverpool yönetimi, Gilberto Mora'yı takımın gelecekteki liderlerinden biri olarak görüyor. Kulübün genç yetenekleri keşfetme ve onları dünya çapında yıldızlara dönüştürme stratejisi, bu transferin gerçekleşme ihtimalini daha da artırıyor. Eğer anlaşma başarıyla sonuçlanırsa, Mora'nın önümüzdeki yıllarda Premier League'in en parlak yabancı oyuncularından biri olması bekleniyor.

LiverpoolGilberto MoraTransferPremier LeagueFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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