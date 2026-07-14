Google Images tasarımı değişti: Artık Pinterest gibi bir görsel ilham kaynağına dönüşüyor

Google, görsel arama hizmeti olan Google Images'ın 25. yıl dönümü vesilesiyle platformu kökten yenilemeye karar verdi. Artık bu servis sadece bir arama aracı değil, kullanıcıların ilgi alanlarına göre güncellenen dinamik bir galeriye dönüşüyor. Bu değişiklik, Google platformunu popüler sosyal ağ Pinterest'e benzeterek kullanıcıların sitede daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, yenilenen Google Images, kullanıcının arama geçmişi ve ilgi alanlarına göre şekillenen "For You" (Sizin İçin) bölümüne sahip olacak. Burada görseller sonsuz bir akış şeklinde sunulacak ve gerçek zamanlı olarak güncellenecek. Google bu sayede kullanıcılara moda, iç tasarım veya seyahat gibi alanlarda yeni fikirler keşfetme imkanı tanıyor.

Koleksiyonlar ve yapay zeka yetenekleri

Yeni tasarımdaki önemli özelliklerden biri "Koleksiyonlar" sistemidir. Kullanıcılar beğendikleri görselleri özel klasörlere kaydedebilirler. Örneğin, tatil için kıyafet kombinleri veya ev tasarımı fikirleri gibi içerikleri ayrı sekmelerde saklayıp daha sonra bunlara geri dönme imkanı yaratılıyor. Bu özellik özellikle yaratıcılar ve planlama yapmayı sevenler için kolaylık sağlıyor.

Bunun yanı sıra Google, arama sistemine doğrudan yapay zeka destekli görsel oluşturma özelliğini entegre ediyor. Eğer kullanıcı internette bulunmayan çok özgün bir görsel ararsa, Google ekosisteminden çıkmadan metin tabanlı bir sorgu ile yeni bir görsel oluşturabilecek. Bu, ChatGPT gibi üçüncü taraf hizmetlerle rekabette Google'ın üstünlüğünü artırmayı hedefliyor.

Görselleri oluşturmak için şirketin en son Nano Banana modeli kullanılıyor. Bu teknoloji sadece yeni görseller çizmekle kalmıyor, aynı zamanda mevcut fikirleri görselleştirmeye de yardımcı oluyor. Örneğin, bir odanın duvarlarını farklı bir renkte hayal etmek veya bir öğrenci yurdunu belirli bir tarzda dekore etmenin nasıl görüneceğini yapay zeka yardımıyla görmek mümkün.

Yeni tasarım ve özellikler ilk etapta ABD'deki İngilizce dilini kullananlar için masaüstü (desktop) sürümünde kullanıma sunulacak. Google Images güncellemelerinden tam olarak yararlanmak için kullanıcıların Google hesaplarına giriş yapmış olmaları gerekiyor. İlerleyen dönemde bu özelliklerin diğer bölgeler ve diller için de genişletilmesi bekleniyor.

Bu stratejik adım, Google için reklam gelirlerini artırma noktasında da büyük önem taşıyor. Kullanıcılar platformda ne kadar çok vakit geçirir ve görsel içerikle ne kadar çok etkileşimde bulunursa, şirket o kadar çok hedeflenmiş reklam yerleştirme imkanına sahip olacak. Bu durum, Google Images hizmetini basit bir araçtan tam teşekküllü bir sosyal-görsel platforma dönüştürüyor.