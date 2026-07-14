Claude Makelele: Kylian Mbappe günümüzün Ronaldo Nazario'su oluyor

·28·Spor
Claude Makelele: Kylian Mbappe günümüzün Ronaldo Nazario'su oluyor

Real Madrid ve Fransa milli takımının eski yıldızı Claude Makelele, forvet Kylian Mbappe hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Deneyimli isme göre, Fransız forvet oyun tarzı ve sahadaki etkisiyle efsanevi Brezilyalı Ronaldo Nazario'ya (R9) en çok benzeyen tek futbolcu. Bu haber Marca tarafından duyuruldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Makelele, Kylian Mbappe'nin istikrarını ve her sezon sergilediği performansı özellikle vurguladı. Ona göre modern futbolda "Fenomen" unvanını hak eden tek oyuncu Mbappe. Bu kıyaslama sadece hıza değil, aynı zamanda teknik beceriye ve rakip savunmayı dağıtma yeteneğine de dayanıyor.

Ballon d'Or için ana aday

Kylian Mbappe bu sezon Real Madrid formasıyla kulüp düzeyinde büyük kupalar kazanmakta zorlansa da, Makelele onu 2026 Ballon d'Or ödülü için ana aday olarak görüyor. Eski orta saha oyuncusu, uluslararası arenadaki başarıların ve Dünya Kupası'ndaki performansın bireysel ödüllerin kaderinde belirleyici rol oynadığını vurguluyor.

"Mbappe'nin bu ödülü kazanmasını çok istiyorum. Evet, bu sezon Real Madrid ile çok fazla kupa kazanamamış olabilir ancak Dünya Kupası'ndaki performansı tek kelimeyle hayranlık verici. O, kendi neslinin gerçek fenomeni ve en korkutucu olanı ise henüz zirvesine ulaşmamış olması" diyor Makelele.

Kylian Mbappe ve Ronaldo Nazario arasındaki benzerlikler uzun süredir uzmanların dikkatini çekiyor. Her iki futbolcu da genç yaşta dünya futbolunun zirvesine çıktı ve hızlarıyla savunmaları çaresiz bıraktı. Makelele'ye göre Mbappe, günümüz futbolunun yüzü haline geldi.

Fransa milli takımı şu anda Dünya Kupası yarı finaline hazırlanıyor. Didier Deschamps yönetimindeki takım, İspanya'ya karşı kritik bir maça çıkacak. Bu karşılaşmada Kylian Mbappe ve Michael Olise gibi liderlerin sağlık durumları ve formlarının belirleyici olması bekleniyor.

Real Madrid taraftarları ve futbol kamuoyu, Mbappe'nin Madrid'deki kariyerinin daha da parlak olacağına inanıyor. Claude Makelele gibi deneyimli isimlerin bu övgüsü, forvetin dünya futbol hiyerarşisindeki yerini bir kez daha kanıtlıyor.

Real MadridKylian MbappeRonaldo NazarioBallon d'OrFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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