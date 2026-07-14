Meta, mühendisler için yapay zeka maliyetlerine sınırlama getirebilir

Meta yönetimi, gelecekte çalışanlarının yapay zeka (AI) kaynaklarını kullanımlarına yönelik özel limitler getirmeyi planlıyor. Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin verdiği röportaja göre, önümüzdeki bir iki yıl içinde mühendislerin AI token'ları için harcadığı tutar, yıllık maaşlarına denk gelebilir. Bu durum, şirketin finansal istikrarını korumak için sıkı denetim mekanizmalarının gerekli olduğu anlamına geliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yapay zeka sistemlerine gönderilen sorgular ve bunlardan alınan yanıtlar belirli miktarda "token" üzerinden hesaplanır. Her bir token'ın arkasında devasa bir işlem gücü ve elektrik enerjisi maliyeti yatar. Lenny’s Podcast programında konuşan Mosseri, başarılı bir mühendisin "yanma oranının" (burn rate) şirket için çok maliyetli hale geldiğini vurguladı. Bu nedenle, her çalışana iş verimliliğine bağlı olarak belirli bir token bütçesi ayrılması bekleniyor.

Teknoloji devleri maliyetleri optimize ediyor

Meta, kendi bünyesinde yapay zeka maliyetlerini kontrol etmeye başladı bile. Özellikle şirket, çalışanların token tüketimine ilişkin bir "derecelendirme tablosunu" kapattı. Bunun nedeni, bu sistemin 2026 yılına kadar şirkete birkaç milyar dolar zarar ettirebileceğinin tespit edilmesidir. Mosseri'ye göre, şu an için Meta çalışanlarına yönelik herhangi bir kısıtlama yok ancak "token tüketicisi" görevi gören verimsiz projelere son vermenin zamanı geldi.

Sadece Meta değil, diğer büyük IT şirketleri de benzer sorunlarla karşı karşıya. Örneğin, ixbt.com verilerine göre, Uber şirketi 2026 yılı için planlanan yapay zeka kodlama bütçesini bu yılın nisan ayında tüketmiş durumda. Microsoft ise maliyet tasarrufu amacıyla mühendislerine sağladığı Claude Code lisanslarını iptal ederek herkesi kendi kişisel Copilot CLI aracına geçirdi.

Kaynak yönetiminde yeni dönem

Adam Mosseri, yapay zeka token'larının yönetimini maaş veya operasyonel giderler (OpEx) ile kıyasladı. Ona göre, GPU, CPU, bellek ve RAM gibi kaynaklar sınırlı olduğu gibi, AI kapasiteleri de tasarruflu bir şekilde dağıtılmalıdır. Gelecekte her mühendise verilecek bütçe, şirkete sağladığı katkı (ROI) ile orantılı olacaktır.

Buna rağmen Mosseri, uzun vadede yapay zeka hizmetlerinin maliyetinin düşeceğine inanıyor. Tahminine göre, pazara yeni AI modellerinin girmesi ve rekabetin artmasıyla bir "fiyat savaşı" başlayacak. Bu da şirketlerin mühendislerine daha geniş imkanlar sunmasının önünü açacak. Şimdilik ise Meta gibi devler, "akılsız" harcamaları kısarak bütçelerini korumak zorunda.