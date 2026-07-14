Xabi Alonso Chelsea stratejisini değiştiriyor: Takım Cole Palmer etrafında kurulacak

·21·Spor
Xabi Alonso Chelsea stratejisini değiştiriyor: Takım Cole Palmer etrafında kurulacak

Londra kulübü Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, takımın gelecekteki taktik şemalarında kilit ismi belirledi. İspanyol çalıştırıcı, takımın ofansif orta sahası Cole Palmer'ı "özel bir yetenek" olarak nitelendirdi ve tüm oyun tarzını onun etrafında şekillendireceğine söz verdi. Bu karar, kulübün son yıllardaki istikrarsız sonuçlarının ardından yeni bir dönemin başladığının sinyalini veriyor. Bu haber Goal.com kaynaklıdır. bildiriyor. aktarıyor.

İngiltere Milli Takımı, Thomas Tuchel yönetiminde Dünya Kupası yarı finaline kadar yükselmiş olsa da, Cole Palmer sürpriz bir şekilde kadro dışı kalmıştı. Ancak bu durum futbolcunun moralini bozmadı. Aksine, tüm odağını Xabi Alonso yönetimindeki antrenmanlara çevirdi. BBC Sport'a verdiği demeçte teknik direktör, Palmer'ın benzersiz yeteneklerini övgüyle bahsetti.

Stamford Bridge'de taktiksel devrim

Xabi Alonso, Palmer'ın oyun seviyesinin diğerlerinden ayrıldığını vurguluyor. Teknik direktör, "Birkaç gündür birlikte çalışıyoruz ve antrenmanlara çok olumlu bir ruh haliyle döndü. Cole, özel bir sınıfa sahip bir futbolcu. Eğer onun yeteneklerini tam olarak sergileyebilmesi için ortam yaratır ve takımı onun etrafında kurarsak, başarıya daha da yaklaşırız" ifadelerini kullandı.

Cole Palmer, Eylül 2023'te Manchester City'den transfer edildiğinden beri "Maviler"in gerçek lideri haline geldi. Londra kulübü formasıyla çıktığı 131 maçta 54 gol ve 32 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik, Chelsea geçen sezonu 10. sırada bitirip Avrupa kupalarına katılamasa bile Palmer'ın itibarını zedelemedi.

Goal.com'un haberine göre, Xabi Alonso kulüpte sadece teknik direktör olarak değil, geniş yetkilere sahip bir menajer olarak göreve başladı. Beş sportif direktörle iş birliği içinde transfer politikasını kendi taktiksel vizyonuna göre uyarlamayı hedefliyor. Temel amaç, Palmer'ı destekleyecek ve onun paslarını gole çevirebilecek oyuncuları kadroya katmak.

Chelsea son yıllarda Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmış olsa da, İngiltere Premier Ligi'nde istikrar sorunu yaşıyordu. Alonso, yeni yapı ve Palmer'ın yaratıcılığı sayesinde kulübü yeniden devler arasına döndürmeyi hedefliyor. Futbolcu şu anda milli takımdaki arkadaşlarının maçlarını televizyondan izlemek zorunda kalsa da, yeni sezonda Londra kulübünün ana silahı olması bekleniyor.

ChelseaXabi AlonsoCole PalmerPremier LeagueFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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